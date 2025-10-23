Pędź do Lidla w czwartek. Znicze za połowę ceny, a chryzantemy w promocji 3+1

1 listopada, w Dzień Wszystkich Świętych, wielu z nas odwiedza groby bliskich, przynosząc znicze i kwiaty, by w zadumie uczcić pamięć tych, którzy odeszli. Z myślą o tej tradycji Lidl Polska przygotował dla swoich klientów specjalną ofertę zniczy od czwartku, 23 października, dostępnych w promocji 8 w cenie 4. W sklepach pojawią się również wkłady do zniczy oraz chryzantemy w atrakcyjnych cenach.

  • Lidl Polska przygotował specjalną ofertę zniczy i wkładów w promocji 8 za 4, dostępną od 23 do 25 października.
  • Kupując znicze Caritas, wspierasz osoby w kryzysie bezdomności, a także możesz skorzystać z atrakcyjnych promocji na wkłady.
  • Do 25 października wszystkie chryzantemy doniczkowe są w promocji 3+1 za grosz, z możliwością dowolnego miksowania.
  • Sprawdź szczegóły oferty i zaplanuj zakupy na Wszystkich Świętych w Lidlu.

 Od czwartku, 23 października, do soboty, 25 października, w sklepach Lidl Polska znajdziemy szeroką ofertę zniczy, które dostaniemy w ramach promocji 8 zniczy w cenie 4. Klienci będą mogli wybierać m.in. spośród szklanych i eleganckich zniczy z wkładami, dostępnych w różnych kształtach z dekoracyjnymi motywami na ściankach.

W ramach wsparcia Fundacji Caritas, w sklepach Lidl Polska dostępne są także znicze Caritas, o czasie palenia 30 godzin, które kupimy za 8,99 zł/szt. (również objęte promocją 8 w cenie 4). Zysk ze sprzedaży tych zniczy zostanie przeznaczony na wsparcie osób w kryzysie bezdomności.

Na lidlowych półkach nie mogło zabraknąć również wkładów do zniczy:

  • Wkład parafinowy do znicza, czas palenia: 38 h (1,99 zł/szt.) kupimy w promocji 10 + 10 gratis,
  • Wkład parafinowy do znicza, czas palenia: 55 h (3,69 zł/szt.) jest dostępny w promocji 8+8 gratis,
  • Wkład parafinowy do znicza, czas palenia: 75 h (4,99 zł/szt.) dostaniemy w promocji 6+6 gratis,
  • Wkład parafinowy do znicza, czas palenia: 105 h (7,99 zł/szt.) kupimy w promocji 4+4 gratis.

Co więcej, do soboty, 25 października, wszystkie chryzantemy doniczkowe dostaniemy w promocji 3+1 za grosz1. Możemy miksować dowolnie, wybierając spośród chryzantem wielkokwiatowych, trójkolorowych, drobnokwiatowych, średniokwiatowych i samokrzewiących. W sklepach Lidl Polska dostępne są także wrzosy dwukolorowe (wys. ok. 20 cm) w cenie 8,99 zł/szt. oraz wrzosy maxi (wys. ok. 30 cm), które kupimy za 21,99 zł/szt.

Odwiedź sklepy Lidl Polska i skorzystaj z promocji na znicze i chryzantemy przed 1 listopada!

Znicze w Lidl

i

Autor: Lidl Polska/ Materiały prasowe
