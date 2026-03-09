W takich warunkach mieszka Czarnek. Tak dom wygląda w środku: kominek, rzeźby i wejścia typu "łuk"

Przyszły premier z PiS mieszka pod Lublinem

Przemysław Czarnek sporą część życia jest związany z Lublinem. W tym mieście chodził do szkoły średniej (ukończył II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego), a także studiował, ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wiceprezes PiS mieszka jednak pod Lublinem, a właściwie na przedmieściach. Tam stoi dom, który jeszcze niedawno widniał w oświadczeniu majątkowym polityka. To okazały budynek, mający 220 m kw wraz z działką szacowaną wartość około miliona złotych.

W oświadczeniu majątkowym za 2023 widniał też zapis o działce o wielkości 1500 m kw, wartej 200 tys. zł. Jednak w najświeższym oświadczeniu tych nieruchomości (które były współwłasnością z żoną) nie ma. W rozmowie z jedną z gazet polityk wyjaśnił, że swoje udziały w wymienionych nieruchomościach w listopadzie 2023 r. przepisał notarialnie na swoją żonę. Złożył też korektę do swojego oświadczenia majątkowego.

Dom Przemysława Czarnka to współczesny dworek

Patrząc na dom Czarna zdecydowanie można powiedzieć, że to elegancki budynek, którego stylistyka nawiązuje do modnych w latach 2000, czyli współczesnego stylu dworkowego. Czym się on charakteryzuje? Przede wszystkim ma ganek z kolumienkami, to najbardziej wrzucający się w oczy element, który sprawia, że od razu wiadomo z jakim stylem mamy do czynienia.

Styl dworkowy, jak podaje muratordom.pl, wiąże się z obfitością detali takich jak: okna z wyprofilowanymi szprosami (dzięki nim okna są podzielone i wygląda, jakby miał małe szybki). Dach nie może być płaski, a co więcej, współczesny dworek ma wykorzystane poddasze, co wiąże się z umiejscowieniem w dachu lukarny, czyli elementu architektonicznego umieszczonego na lub w dachu, doświetlającego poddasze.

Jak dom Czarnka wygląda w środku? Rzeźby, kominek i sporo złota

W środku także króluje styl dobrze znany z eleganckich domów powstałych w latach 2000. Są więc jasne kolory ścian, otwory wejściowe w kształcie łuków. Dużą wagę przywiązywało się wówczas do wystroju: okna mają więc piękne firany i zasłony bogato zdobione. Wszędzie w domu jest pełno bibelotów, rzeź, obrazów. U Czarnka jest też kominek, który zdobią poustawiane na ni zegary i figurki. Wszystko jest tam ze sobą spójne i pasuje. Zobaczcie, jak prezentuje się do w galerii niżej.

