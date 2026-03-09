Ubrania w szafie Marty Nawrockiej się nie marnują! Prostym trikiem odświeża swoje stylizacje

Sara Osiecka
2026-03-09 12:25

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, Prezydent Karol Nawrocki uhonorował 11 zasłużonych kobiet, wręczając im odznaczenia państwowe podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim. W wydarzeniu, obok Prezydenta, uczestniczyła także pierwsza dama Marta Nawrocka. Uwagę zwróciła jej stylizacja, a szczególnie dodatki. Warto stosować jej trik!

Karol Nawrocki skierował słowa uznania i podziękowania do odznaczonych pań, podkreślając ich zaangażowanie i dokonania w różnych dziedzinach. Pogratulował im zarówno sukcesów zawodowych, jak i osobistych. W swoim wystąpieniu Prezydent zwrócił uwagę na unikalne cechy kobiet.

- Mężczyźni mogą uczyć się od kobiet, bo jest to z jednej strony siła, a z drugiej wielka wrażliwość i Panie jesteście najlepszym dowodem na to, że można być jednocześnie silnym i wrażliwym. Świat kobiet to z jednej strony świat ambicji, a z drugiej tak głębokiej pokory. Tego też my mężczyźni często uczymy się od kobiet - mowił.

Prezydent złożył również życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, przypominając o jego historycznych korzeniach sięgających połowy XIX wieku. Podkreślił swoją wdzięczność wobec wszystkich kobiet.

- Z serca Wam dziękuję, że jesteście i za to, jakie jesteście. Mam wielki zaszczyt, że dzisiaj mogę złożyć życzenia wszystkim kobietom w Polsce na ręce doskonałych, wyjątkowych jedenastu kobiet. Składam życzenia i na Pań ręce i wszystkim Polkom, które nas oglądają - stwierdził.

Prezydent o roli kobiet

Prezydent zaznaczył, że praca kobiet ma kluczowe znaczenie dla rozwoju polskiej gospodarki. Przedstawił dane statystyczne, ilustrujące ich aktywność w różnych sektorach: 7,1 miliona kobiet aktywnie uczestniczy w rynku pracy, 58% studentów to kobiety, a 30 tysięcy kobiet służy w formacjach dbających o bezpieczeństwo kraju, stanowiąc 13% ogółu żołnierzy.

- To wszystko pokazuje, jak ważne są kobiety nie tylko dla nas, dla mężczyzn, ale także dla Rzeczpospolitej Polskiej i że odgrywają podmiotową rolę, a Panie jesteście tego najlepszym przykładem - mówił.

Wśród odznaczonych znalazły się przedstawicielki świata nauki, medycyny, kultury i sportu, a także działaczki społeczne i edukatorki. Wyróżniono m.in. matkę szesnaściorga dzieci oraz najmłodszą Polkę, która znalazła się na liście 100 najbardziej wpływowych kobiet magazynu „Forbes Women”.

Stylizacja Marty Nawrockiej

Na uroczystości Marta Nawrocka pojawiła się w prostej, czerwonej sukience z bufiastymi rękawami od Izabeli Janachowskiej. Co ciekawe, już wcześniej mogliśmy oglądać pierwszą damę w tej kreacji, na przykład w grudniu, gdy promowała Międzynarodowy Kiermasz Dobroczynny. Warto jednak zwrócić uwagę na dodatki, które całkowicie zmieniły charakter całej stylizacji. Zimą zaprezentowała się w koku i kolczykach-perełkach. Dzięki temu wyglądała bardzo profesjonalnie i poważnie.

Tym razem postawiła na rozpuszczone włosy podtrzymywane czarną opaską i złotą biżuterię: delikatne kolczyki, bransoletkę i pierścionki. Całość uzupełniła czarnymi szpilkami. takie zestawienie sprawiło, że wyglądała niezwykle kobieco i delikatnie, wprost idealnie do okazji.

Jak widać, w szafie Marty Nawrockiej ubrania się nie marnują! Żona prezydenta udowadnia, że prosty trik pozwala całkowicie zmienić charakter kreacji - wystarczy odpowiednio dobrać fryzurę oraz dodatki. Minimalizm i upięte włosy dają wrażenie power looku, z kolei ozdoby we włosach wraz z biżuterią dodają stylizacji lekkości. To świetny przekaz dla wszystkich kobiet - zamiast wielu nowych ubrań, lepiej postawić na kilka uniwersalnych ubrań dobrej jakości, a dodatkami czy fryzurą dopasowywać je do okazji. Dzięki temu nie tylko oszczędza się pieniądze, ale też dba o środowisko!

