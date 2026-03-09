TOP 6 najbardziej znanych wypowiedzi Przemysława Czarnka. "Cnoty niewieście" to dopiero początek

Przemysław Czarnek bez dwóch zdań jest jednym z najbardziej znanych polityków Prawa i Sprawiedliwości, który swoimi wypowiedziami zaskoczył nieraz! Użyte przez niego zwroty i porównania wchodzą wręcz do języka polskiego, przy okazji wywołując nieraz spore zamieszanie. Jest on uznawany nie tylko za polityka z PiS, który ma najbarwniejszy styl wypowiedzi, ale też.. potrafi mieć język ostry jak brzytwa, a wręcz balansujący na granicy. Jego słowa nieraz były oceniane jako szalenie kontrowersyjne. Jedno jest pewne, obok Czarnka trudno przejść obojętnie. Polityk nigdy nie ukrywa tego, co myśli, mówi wprost, bez owijania w bawełnę, nawet wówczas, gdy może się komuś narazić, ale on na to nie zważa.

TOP 6 wypowiedzi Przemysława Czarnka, które narobiły zamieszania

- Brońmy rodziny przed tego rodzaju zepsuciem, deprawacją, absolutnie niemoralnym postępowaniem. Brońmy nas przed ideologią LGBT i skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka czy jakiejś równości. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym i skończmy wreszcie z tą dyskusją - powiedział w 2020 roku.

- Jeśli ktoś się podśmiewa z tego, że dziewczęta powinny być bardziej wrażliwe na cnoty niewieście, to ja się zapytam: na jakie mają być wrażliwe? Na męskie? No niektórzy mogliby chcieć takich rzeczy, ale my genderowcami nie jesteśmy - mówił Przemysław Czarnek w 2021 roku.

- Czasami coś będziemy pichcić, znajomi zaproszą na obiady, ale bez przesady, drożyzna nie oznacza, że nie można jeść. Można jeść trochę mniej i trochę taniej – w 2022 roku.

- Dziecko, które ma problem z tożsamością płci, potrzebuje specjalistycznej opieki. Edukatorzy seksualni powinni wziąć odpowiedzialność za próby samobójcze i problemy psychologiczne, które wynikają właśnie z demoralizacji dzieci przez tych ludzi, których nie chcemy wpuszczać do szkół — mówił w 2024 roku.

- Nie mamy waszego miksu energetycznego, nie mamy żadnego Zielonego Ładu, nie mamy żadnych OZE, sr-OZE. My mamy nasz miks węglowy, bo mamy nasze bogactwa naturalne i wara wam od nich. My mamy nasz węgiel - o programie OZE w czasie konwencji w 2026 roku.

- To my kobietę, Matkę Bożą uczyniliśmy Królową Polski. Wiemy, jak dbać o kobiety. Nie wiedzą tego lewacy, którzy krytykują i negują tę rzeczywistość, Polską, chrześcijańską rzeczywistość. To dzisiaj to państwo Tuska i lewaczek od Czarzastego urządza w Polsce piekło kobiet. Piekło kobiet jest dzisiaj - na konwencji w 2026 roku.

