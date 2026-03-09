Dramat w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wojskowa maszyna runęła na ziemię

Do tragicznego zdarzenia doszło w poniedziałek w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wojskowy helikopter uległ katastrofie, w wyniku której życie straciło dwóch członków sił zbrojnych. Informacje te potwierdziła agencja Reuters, powołując się na oficjalny komunikat. "Ministerstwo poinformowało, że w katastrofie helikoptera zginęło dwóch członków sił zbrojnych Zjednoczonych Emiratów Arabskich". Jako przyczynę podano problemy techniczne maszyny.

Katastrofa w cieniu wielkiego konfliktu

Jak podało Ministerstwo Obrony ZEA w oświadczeniu, żołnierze zginęli „podczas wykonywania obowiązków służbowych”. Choć oficjalną przyczyną katastrofy była awaria, nie można ignorować kontekstu, w jakim doszło do tragedii. Sytuacja w regionie jest niezwykle napięta od czasu, gdy Izrael i Stany Zjednoczone rozpoczęły wspólny atak na Iran. Teheran odpowiedział zmasowanymi atakami z użyciem dronów i rakiet, których celem stały się m.in. kraje Zatoki Perskiej.

Emiraty pod zmasowanym ostrzałem

Ministerstwo Obrony ZEA opublikowało w poniedziałek szczegółowy raport, który pokazuje skalę zagrożenia. Obrona powietrzna kraju pracuje bez przerwy, odpierając kolejne ataki. W oficjalnym komunikacie podano niepokojące dane.

"W poniedziałek obrona powietrzna ZEA wykryła 15 pocisków balistycznych, z których 12 zostało zniszczonych, a 3 spadły do ​​morza. Wykryto również łącznie 18 bezzałogowych statków powietrznych (UAV), z czego 17 zostało przechwyconych, a 1 spadł na terytorium kraju."

- czytamy w informacji Ministerstwa Obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Statystyki od początku irańskich ataków są jeszcze bardziej alarmujące.

"Od początku irańskich ataków wykryto 253 pociski balistyczne. 233 z nich zostało zniszczonych, 18 spadło do morza, a 2 wylądowały na terytorium kraju. Wykryto również łącznie 1440 irańskich bezzałogowych statków powietrznych (UAV), z których 1359 zostało przechwyconych, a 81 spadło na terytorium kraju. Wykryto również i zniszczono 8 pocisków manewrujących."

- czytamy w raporcie.

Tragiczny bilans ataków. Są ofiary śmiertelne i ranni

Niestety, pomimo wysokiej skuteczności systemów obronnych, ataki przyniosły ofiary. Ministerstwo Obrony ZEA poinformowało o tragicznych skutkach ostrzału.

"W wyniku ataków zginęły 4 osoby spośród obywateli Pakistanu, Nepalu i Bangladeszu, a 117 osób odniosło lekkie obrażenia."

Lista narodowości osób rannych jest bardzo długa i pokazuje, jak międzynarodowe jest społeczeństwo ZEA. Obrażenia odnieśli obywatele m.in. Egiptu, Sudanu, Filipin, Pakistanu, Indii, Turcji, Iraku, Jordanii, a także samych Emiratów. Mimo trudnej sytuacji władze kraju zapewniają o swojej determinacji w obronie suwerenności.