Chiński Nostradamus przewidział wojnę i Trumpa. Teraz mówi o Polsce

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-03-09 11:20

Profesor zwany Chińskim Nostradamusem z racji skutecznego przewidywania przyszłych zdarzeń na świecie ma nowe wieści! Chodzi o sytuację na Bliskim Wschodzie, która zaczyna wymykać się spod kontroli. Skąd taki przydomek nadany naukowcowi? Profesor Xueqin Jiang w programie na YouTube Predictive History przewidział między innymi dojście do władzy Donalda Trumpa w 2024 roku i rozpętanie przez USA wojny w Iranie. Następne przewidywania? Trumpowi się to nie spodoba! Nam chyba też nie...

Chiński Nostradamus przewidział wojnę i Trumpa. Profesor nie ma wątpliwości

i

Autor: Shutterstock/AI; wikipedia.org/ CC BY-SA 4.0

Profesor nazywany Chińskim Nostradamusem przewiduje zdarzenia na świecie. Wiedział, że Trump rozpęta wojnę. Co dalej?

Jak rozwinie się sytuacja na Bliskim Wschodzie i jak to wpłynie na nasze życie? Wszyscy chcielibyśmy znać już dziś odpowiedzi na te pytania. Mnożą się rozmowy z rozmaitymi naukowcami, komentatorami i politykami, którzy próbują przewidzieć to, co nadchodzi. Wśród nich jest ktoś, czyja skuteczność w tej dziedzinie jak dotąd na tyle zdumiewała, że okrzyknięto go Chińskim Nostradamusem. Ale to nie żaden wróżbita, tylko wykładowca akademicki. Profesor Xueqin Jiang z Pekinu wypowiada się m.in. na YouTube w programie „Predictive History”, jest członkiem zespołu badawczego Global Education Innovation Initiative na Uniwersytecie Harvarda. Jeszcze w 2024 roku opublikował film zatytułowany „Irańska pułapka”. Przewidział wtedy, że Donald Trump wygra wybory, a potem wypowie wojnę Iranowi. To wszystko już się sprawdziło, choć przecież teoretycznie nie było to oczywiste. Ogromne szanse na wygraną miała też rywalka Trumpa, Kamala Harris, a sam kandydat republikanów zarzekał się, że nie będzie już wypowiadał kolejnych wojen, postawi na izolacjonizm i hasło "America first". Życie pokazało, iż to chiński "Nostradamus" miał rację, a Trumpowi nie można było ufać przynajmniej kwestii wojen.

Profesor z Chin twierdzi, że Polska weźmie udział w wojnie

„Gdyby Trump wygrał drugą kadencję, prawdopodobnie rozważałby inwazję na Iran. Choć początkowa inwazja wydawałaby się skuteczna, siły amerykańskie szybko utknęłyby w górzystym terenie Iranu” – głosił Jiang, zanim jeszcze Trump wygrał, a Iran został zaatakowany. Chiński badacz przewidział, że Trump będzie usprawiedliwiał wojnę, mówiąc - jak to zwykle Amerykanie w takich wypadkach - o wprowadzeniu demokracji i niszczeniu irańskiego potencjału nuklearnego. Zdaniem naukowca wojna przysporzy jednak Amerykanom wiele trudności. W zaskakujący sposób porównuje tę sytuację do ataku Aten na Sycylię w 415 r. p.n.e. podczas wojny peloponeskiej. Dowódcy Aten nie docenili wówczas przeciwników, co w konsekwencji ich osłabiło.„Ameryka jest teraz uzależniona od bycia imperium, ponieważ imperium oznacza łatwe pieniądze. Wszystkie pieniądze muszą przepływać przez Stany Zjednoczone” – mówił Jiang. Niestety, jeśli dalsze "proroctwa" się spełnią, to wojna jeszcze potrwa, a pełna, lądowa inwazja USA na Iran będzie mieć miejsce dopiero za rok, w dodatku nie tylko wspólnie z Izraelem, Arabią Saudyjską. Do konfliktu mają dołączyć żołnierze Wielkiej Brytanii, Australii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i... Polski.

Sonda
Czy wierzysz w proroctwa i przepowiednie przyszłości?
Najważniejsze PRZEPOWIEDNIE świata. Jak dobrze je znasz? QUIZ
Pytanie 1 z 10
Ile rogów i głów miała Bestia z proroczej Apokalipsy św. Jana?
CHINY BEZ CENZURY. AMBICJE, WYNALAZKI I KULTURA KTÓRA ZDOMINUJE ŚWIAT
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BLISKI WSCHÓD
NOSTRADAMUS
IRAN