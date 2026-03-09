Chiński Nostradamus przewidział wojnę i Trumpa. Teraz mówi o Polsce

Profesor nazywany Chińskim Nostradamusem przewiduje zdarzenia na świecie. Wiedział, że Trump rozpęta wojnę. Co dalej?
Jak rozwinie się sytuacja na Bliskim Wschodzie i jak to wpłynie na nasze życie? Wszyscy chcielibyśmy znać już dziś odpowiedzi na te pytania. Mnożą się rozmowy z rozmaitymi naukowcami, komentatorami i politykami, którzy próbują przewidzieć to, co nadchodzi. Wśród nich jest ktoś, czyja skuteczność w tej dziedzinie jak dotąd na tyle zdumiewała, że okrzyknięto go Chińskim Nostradamusem. Ale to nie żaden wróżbita, tylko wykładowca akademicki. Profesor Xueqin Jiang z Pekinu wypowiada się m.in. na YouTube w programie „Predictive History”, jest członkiem zespołu badawczego Global Education Innovation Initiative na Uniwersytecie Harvarda. Jeszcze w 2024 roku opublikował film zatytułowany „Irańska pułapka”. Przewidział wtedy, że Donald Trump wygra wybory, a potem wypowie wojnę Iranowi. To wszystko już się sprawdziło, choć przecież teoretycznie nie było to oczywiste. Ogromne szanse na wygraną miała też rywalka Trumpa, Kamala Harris, a sam kandydat republikanów zarzekał się, że nie będzie już wypowiadał kolejnych wojen, postawi na izolacjonizm i hasło "America first". Życie pokazało, iż to chiński "Nostradamus" miał rację, a Trumpowi nie można było ufać przynajmniej kwestii wojen.
Profesor z Chin twierdzi, że Polska weźmie udział w wojnie
„Gdyby Trump wygrał drugą kadencję, prawdopodobnie rozważałby inwazję na Iran. Choć początkowa inwazja wydawałaby się skuteczna, siły amerykańskie szybko utknęłyby w górzystym terenie Iranu” – głosił Jiang, zanim jeszcze Trump wygrał, a Iran został zaatakowany. Chiński badacz przewidział, że Trump będzie usprawiedliwiał wojnę, mówiąc - jak to zwykle Amerykanie w takich wypadkach - o wprowadzeniu demokracji i niszczeniu irańskiego potencjału nuklearnego. Zdaniem naukowca wojna przysporzy jednak Amerykanom wiele trudności. W zaskakujący sposób porównuje tę sytuację do ataku Aten na Sycylię w 415 r. p.n.e. podczas wojny peloponeskiej. Dowódcy Aten nie docenili wówczas przeciwników, co w konsekwencji ich osłabiło.„Ameryka jest teraz uzależniona od bycia imperium, ponieważ imperium oznacza łatwe pieniądze. Wszystkie pieniądze muszą przepływać przez Stany Zjednoczone” – mówił Jiang. Niestety, jeśli dalsze "proroctwa" się spełnią, to wojna jeszcze potrwa, a pełna, lądowa inwazja USA na Iran będzie mieć miejsce dopiero za rok, w dodatku nie tylko wspólnie z Izraelem, Arabią Saudyjską. Do konfliktu mają dołączyć żołnierze Wielkiej Brytanii, Australii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i... Polski.