Chiński Nostradamus przewidział wojnę i Trumpa. Teraz mówi o Polsce

Profesor nazywany Chińskim Nostradamusem przewiduje zdarzenia na świecie. Wiedział, że Trump rozpęta wojnę. Co dalej?

Jak rozwinie się sytuacja na Bliskim Wschodzie i jak to wpłynie na nasze życie? Wszyscy chcielibyśmy znać już dziś odpowiedzi na te pytania. Mnożą się rozmowy z rozmaitymi naukowcami, komentatorami i politykami, którzy próbują przewidzieć to, co nadchodzi. Wśród nich jest ktoś, czyja skuteczność w tej dziedzinie jak dotąd na tyle zdumiewała, że okrzyknięto go Chińskim Nostradamusem. Ale to nie żaden wróżbita, tylko wykładowca akademicki. Profesor Xueqin Jiang z Pekinu wypowiada się m.in. na YouTube w programie „Predictive History”, jest członkiem zespołu badawczego Global Education Innovation Initiative na Uniwersytecie Harvarda. Jeszcze w 2024 roku opublikował film zatytułowany „Irańska pułapka”. Przewidział wtedy, że Donald Trump wygra wybory, a potem wypowie wojnę Iranowi. To wszystko już się sprawdziło, choć przecież teoretycznie nie było to oczywiste. Ogromne szanse na wygraną miała też rywalka Trumpa, Kamala Harris, a sam kandydat republikanów zarzekał się, że nie będzie już wypowiadał kolejnych wojen, postawi na izolacjonizm i hasło "America first". Życie pokazało, iż to chiński "Nostradamus" miał rację, a Trumpowi nie można było ufać przynajmniej kwestii wojen.

Profesor z Chin twierdzi, że Polska weźmie udział w wojnie

„Gdyby Trump wygrał drugą kadencję, prawdopodobnie rozważałby inwazję na Iran. Choć początkowa inwazja wydawałaby się skuteczna, siły amerykańskie szybko utknęłyby w górzystym terenie Iranu” – głosił Jiang, zanim jeszcze Trump wygrał, a Iran został zaatakowany. Chiński badacz przewidział, że Trump będzie usprawiedliwiał wojnę, mówiąc - jak to zwykle Amerykanie w takich wypadkach - o wprowadzeniu demokracji i niszczeniu irańskiego potencjału nuklearnego. Zdaniem naukowca wojna przysporzy jednak Amerykanom wiele trudności. W zaskakujący sposób porównuje tę sytuację do ataku Aten na Sycylię w 415 r. p.n.e. podczas wojny peloponeskiej. Dowódcy Aten nie docenili wówczas przeciwników, co w konsekwencji ich osłabiło.„Ameryka jest teraz uzależniona od bycia imperium, ponieważ imperium oznacza łatwe pieniądze. Wszystkie pieniądze muszą przepływać przez Stany Zjednoczone” – mówił Jiang. Niestety, jeśli dalsze "proroctwa" się spełnią, to wojna jeszcze potrwa, a pełna, lądowa inwazja USA na Iran będzie mieć miejsce dopiero za rok, w dodatku nie tylko wspólnie z Izraelem, Arabią Saudyjską. Do konfliktu mają dołączyć żołnierze Wielkiej Brytanii, Australii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i... Polski.

Prof. Jiang Xueqin on the outcome of this war:"The outcome is to kill as many people as possible, to destroy the entire global economy, to destroy Iran, to force the United States out of the Middle East, to destroy the Gulf nation states, to suck Turkey into the war, to lead to… pic.twitter.com/475bivsOuT— Defiant Ghost (@TheDefiantGhost) March 7, 2026

