Pilny komunikat TOPR. Alert RCB wprowadza w błąd? Trzeci stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach

TOPR ostrzega przed niebezpieczeństwem w Tatrach

Ratownicy ostrzegają, że powyżej górnej granicy lasu należy spodziewać się samoczynnych lawin, a szczególne zagrożenie stanowi przewiany śnieg w żlebach i w pobliżu grani, leżący na warstwie starej pokrywy śnieżnej. Dodatkowo wiatry z kierunków południowo-wschodniego i wschodniego mogą pogorszyć sytuację lawinową.

W wyższych partiach Tatr śnieg jest nierównomiernie rozłożony, tworząc zaspy i miejsca wywiane do warstwy lodu. Występują oblodzenia oraz zmrożony śnieg, a w ciągu dnia miejscami staje się on mokry i grząski, co utrudnia poruszanie się po szlakach. Poruszanie się w tych rejonach wymaga doświadczenia, umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego oraz właściwego doboru trasy. Niezbędny jest sprzęt zimowy, w tym raki, czekan, kask oraz zestaw lawinowy.

RCB ostrzega przed lawinami, TOPR komentuje

W sobotę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) wydało alert dla powiatu tatrzańskiego informujący o wysokim zagrożeniu lawinowym.

„Uwaga! Dziś (17.01) wysokie zagrożenie lawinowe. Zachowaj ostrożność. Nie wychodź w góry bez doświadczenia i sprzętu. Śledź komunikaty lawinowe” - ostrzega RCB w alercie wysłanym do do odbiorców na terenie powiatu tatrzańskiego.

Tatrzańskie TOPR podaje jednak, że wiadomość SMS wysłana przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wprowadza w błąd!

„RCB po raz kolejny rozesłało alert SMS w sprawie zagrożenia lawinowego. Informacja ta nie była w żaden sposób konsultowana z TOPR. Nie jest ona zgodna z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie definicji stopni zagrożenia lawinowego. Informowanie o WYSOKIM zagrożeniu (4 stopnia) przy obowiązującym ZNACZNYM (3 stopnia) jest wprowadzaniem w błąd turystów. Wejście na obszar Tatr jest nadal możliwe z zachowaniem ograniczeń w terenie wysokogórskim wynikających z komunikatu lawinowego” - wyjaśniają ratownicy.

Co oznaczają stopnie zagrożeń lawinowych?

Zagrożenie lawinowe w Tatrach określa TOPR. Jest ono wyznaczane według międzynarodowej, pięciostopniowej skali, jednak w polskich Tatrach najwyższy możliwy stopień to czwórka.

Stopień piąty - bardzo wysoki, może występować np. w Alpach i oznacza sytuację skrajnie niebezpieczną - pokrywa śnieżna jest dalece niestabilna, a lawiny mogą schodzić samoistnie w dużych i ekstremalnie dużych rozmiarach, zagrażając osadom ludzkim.

- bardzo wysoki, może występować np. w Alpach i oznacza sytuację skrajnie niebezpieczną - pokrywa śnieżna jest dalece niestabilna, a lawiny mogą schodzić samoistnie w dużych i ekstremalnie dużych rozmiarach, zagrażając osadom ludzkim. Stopień czwarty - wysoki, oznacza, że wyzwolenie lawiny jest prawdopodobne nawet przy niewielkim obciążeniu; w takich warunkach możliwe jest zejście dużych lub bardzo dużych lawin, dlatego zaleca się ograniczenie wyjść w teren wysokogórski.

- wysoki, oznacza, że wyzwolenie lawiny jest prawdopodobne nawet przy niewielkim obciążeniu; w takich warunkach możliwe jest zejście dużych lub bardzo dużych lawin, dlatego zaleca się ograniczenie wyjść w teren wysokogórski. Stopień trzeci - znaczny, charakteryzuje się możliwością zejścia dużych, a czasem bardzo dużych lawin, zarówno samoistnie, jak i wskutek dodatkowego obciążenia; poruszanie się po górach wymaga dużego doświadczenia i umiejętności oceny lokalnego zagrożenia oraz odpowiedniego doboru trasy.

- znaczny, charakteryzuje się możliwością zejścia dużych, a czasem bardzo dużych lawin, zarówno samoistnie, jak i wskutek dodatkowego obciążenia; poruszanie się po górach wymaga dużego doświadczenia i umiejętności oceny lokalnego zagrożenia oraz odpowiedniego doboru trasy. Stopień drugi - umiarkowany, oznacza względnie stabilną pokrywę śnieżną, choć na stromych stokach wyzwolenie lawiny może nastąpić przy większym obciążeniu; samoistne zejście dużych lawin jest mało prawdopodobne.

- umiarkowany, oznacza względnie stabilną pokrywę śnieżną, choć na stromych stokach wyzwolenie lawiny może nastąpić przy większym obciążeniu; samoistne zejście dużych lawin jest mało prawdopodobne. Stopień pierwszy - niski, oznacza, że pokrywa śnieżna jest na ogół dobrze związana i stabilna; wyzwolenie lawiny jest możliwe jedynie przy dużym obciążeniu w nielicznych miejscach na bardzo stromych lub ekstremalnych stokach, a możliwe jest samoistne schodzenie jedynie małych i średnich lawin.

Przy szlakach w rejonach zagrożenia lawinowego ustawiane są tablice ostrzegawcze: „Szachownica” informuje o wejściu w obszar zagrożony lawinami, natomiast „Ręka” wskazuje teren bezpośredniego zagrożenia, gdzie dalsze przejście może zagrażać życiu. Dodatkowo przy wejściach na szlaki wywieszane są informacje o aktualnie obowiązującym stopniu zagrożenia lawinowego.

