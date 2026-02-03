Daniel Martyniuk wyzwał ojca na pojedynek na pięści. "Matka to jeszcze, ale ojciec... zdrajca"

Ostatnie tygodnie życia Martyniuka juniora to prawdziwy rollercoaster. Daniel wyjechał do Hiszpanii, do pracy, gdzie, jak twierdzi, wreszcie poczuł wolność. Później przyjechał do kraju, wziął udział w chrzcinach syna, by chwilę później być w jeszcze większym konflikcie z rodziną i żoną. Syn Zenka Martyniuka w mediach społecznościowych oskarżał (i nadal to robi) swoich bliskich o spiski, manipulacje oraz próby przejęcia kontroli nad jego życiem. Groził zmianą nazwiska i całkowitym odcięciem się od nich, jeśli nie przestaną ingerować w jego sprawy.

Daniel Martyniuk czuje się pokrzywdzony

Nie można też zapomnieć o innym głośnym inceydencie - Daniel podczas lotu z Malagi do Warszawy urządził awanturę o alkohol, wygłaszając emocjonalne tyrady i zmuszając pilota do międzylądowania w Nicei. Francuska policja wyprowadziła go z pokładu. Nie było wiadomo, czy Martyniuk dotrze w rodzinne strony na uroczystość chrzcin syna. Udało mu się, ale pozorne pogodzenie się z żoną i wspólne trzymanie malucha w kościele nie zażegnało konfliktu.

Od tamtej pory Daniel kilkakrotnie publikował serie emocjonalnych relacji na Instagramie, konsekwentnie twierdząc, że jego słowa są przekręcane, rodzina źle go traktuje, a on sam ma być ofiarą manipulacji.

Martyniuk publicznie wyrzekł się również własnej córki z pierwszego małżeństwa, mówiąc o niej w szokujących słowach i domagając się zwrotu alimentów. Takie zachowanie tylko pogłębia rodzinne dramaty.

Młody Martyniuk grozi ojcu i nazywa go zdrajcą

Na najnowszych nagraniach udostępnionych na InstaStory Martyniuka widać Daniela, który bełkotliwie opowiadał o tym, że jego piwnica została zalana, co ma być winą Zenka. Zagroził mu więc pobiciem, a właściwie wyzwał na pojedynek na pięści.

Szczyt szczytów, Zenku. Pojedynek na ringu. Rozje... cię nawet w rękawicach tak, że przez dwa lata nie zaśpiewasz nic i nie wiem, czy cię poskładają, tatusiu kochany - pisał na Instagramie.

Martyniuk dodał:

Dowodziki dalej. Ja tylko się odpłacam pięknym za nadobne. Wojna? Ok, lecimy dalej. Wiesz, gdzie niedługo skończysz ze swoimi cwaniackimi koleżkami. Źle zrobiłeś, że debili posłuchałeś, bo to nie twój pokrój ludzi do znajomości ani do tego, co sobie wymyśliliście. Tak że papa, już teraz papa.

Później syn Zenka Martyniuka stwierdził, że jego tata jest zdrajcą i "to nie jest już mój ojciec".

Matka to jeszcze, ale ojciec... zdrajca - uznał.

Tymczasem król disco polo w swoich mediach społecznościowych kompletnie ignoruje wybryki syna i skupia się na pracy. Jego grafik pęka w szwach!

Daniel Martyniuk jednak pojawił się na chrzcie syna! Kilka dni wcześniej wywołał aferę w samolocie