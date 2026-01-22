Dlaczego Franka znika z "M jak miłość"? Co wiadomo o życiu prywatnym Dominiki Kachlik?

Franka z "M jak miłość" umrze. Koniec ważnego wątku
Dominika Kachlik na stałe zapisała się w historii "M jak miłość" jako Franka – kobieta, która odmieniła życie Pawła Zduńskiego (Rafał Mroczek) i wreszcie dała mu rodzinne szczęście. Ten rozdział jednak dobiega końca.
W którym odcinku umrze Franka?
Scenarzyści zdecydowali się ostatecznie zakończyć jej wątek - Franka umrze. U bohaterki zostanie zdiagnozowany tętniak. Mimo planowanej operacji dojdzie do tragedii. Dramatyczny finał wątku Franki widzowie zobaczą w 1907. odcinku "M jak miłość", który zostanie wyemitowany we wtorek, 3 lutego 2026 roku. Wcześniejsze epizody stopniowo przygotują grunt pod tę historię - od pierwszych niepokojących objawów, przez hospitalizację, aż po brutalną diagnozę.
Tętniak pęknie jeszcze przed zabiegiem, a Franka umrze w szpitalu. Paweł Zduński zostanie wdowcem i samotnym ojcem małego Antosia, co zapoczątkuje dla niego zupełnie nowy, bardzo trudny etap życia.
Produkcja milczy, aktorka apeluje do widzów
Produkcja serialu nie podała oficjalnego powodu zakończenia wątku Franki. Sama Dominika Kachlik również nie ogłosiła wprost odejścia z "M jak miłość", choć w mediach społecznościowych odniosła się do narastających spekulacji. Aktorka zaapelowała do widzów, by pozwolili sobie na emocje płynące z oglądania serialu, zamiast śledzenia streszczeń i spoilerów.
Czytałam te wszystkie artykuły na swój temat, widzę tę burzę. I mam do was bardzo gorącą prośbę. Dajcie sobie tę przyjemność z oglądania rzeczy, nie z czytania spoilerów, streszczeń
- napisała aktorka w mediach społecznościowych.
Dlaczego Dominika Kachlik odchodzi z "M jak miłość"? Coraz więcej wskazuje na karierę zagraniczną
Choć oficjalnych deklaracji brak, coraz więcej faktów wskazuje na to, że odejście Dominiki Kachlik z serialu jest ściśle związane z dynamicznym rozwojem jej kariery międzynarodowej.
W styczniu 2025 roku aktorka podpisała kontrakt z londyńską agencją aktorską, co otworzyło jej drzwi do anglojęzycznych produkcji. Tylko w 2025 roku zagrała aż w czterech zagranicznych projektach, pracując w różnych częściach Europy. Jak sama przyznała w mediach społecznościowych, jej codzienność polegała na ciągłym przemieszczaniu się między Warszawą, Pragą, Rzymem i Londynem.
Równolegle Kachlik nie zrezygnowała z pracy w Polsce. Wzięła udział w dwóch polskich filmach, których premiery zaplanowano na 2026 rok. Taki grafik sprawia, że regularna obecność na planie serialu emitowanego kilka razy w tygodniu staje się praktycznie niemożliwa.
Kim jest Dominika Kachlik? Najważniejsze informacje
Dominika Kachlik urodziła się 14 sierpnia 1992 roku. Ma 174 cm wzrostu. Nie jest mężatką i nie ma dzieci. Największą rozpoznawalność przyniosła jej rola Franki w "M jak miłość", jednak jej dorobek aktorski jest znacznie szerszy.
Zagrała m.in. w "The Modelizer" czy "The Saints", a także aktywnie pracuje jako aktorka dubbingowa. Jej głos można usłyszeć m.in. w takich produkcjach jak "Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara", "Czarna Pantera" czy "Avengers: Koniec gry".
Jak wygląda życie prywatne aktorki?
Dominika Kachlik rzadko mówi o życiu prywatnym, choć czasem pokazuje fragmenty codzienności w mediach społecznościowych. Wiadomo, że ma siostrę. Aktorka dba o formę, choć – jak sama przyznaje – nieregularnie chodzi na siłownię, a jedną z jej ulubionych form aktywności jest gra w tenisa. Przy intensywnym trybie pracy i częstych podróżach trudno jej utrzymać rutynę, ale stara się zachować balans między karierą a zdrowiem.
Odejście Dominiki Kachlik z "M jak miłość" to nie tylko emocjonalny moment dla widzów, ale też symboliczny punkt zwrotny w karierze aktorki. Śmierć Franki zamyka jeden z ważniejszych wątków serialu i choć dla fanów "M jak miłość" będzie to bolesne pożegnanie, dla samej aktorki może to być szansa na światową sławę.