Andrzej Piaseczny wspiera schorowaną Beatę Kozidrak. Martwi się o gwiazdę

Beata Kozidrak (64 l.) jest ikoną polskiej muzyki. Wokalistka Bajmu nieprzerwanie od lat 70. ubiegłego wieku jest w czołówce polskich artystów, których przeboje nie schodzą z list przebojów. Gwiazda znane jest ze swojego profesjonalizmu i niemal nigdy nie odwołała koncertów. Niespodziewanie pod koniec listopada ubiegłego roku, artystka przerwała swoją zimowo-wiosenną trasę koncertową. Najpierw poinformowała o tym sama piosenkarka, później potwierdził to jej manager.

Przyczyną tej decyzji były problemy zdrowotne Beaty Kozidrak. Przez kilka tygodni przebywała w szpitalu. Według ostatnich doniesień Kozidrak przebywa już w domu. Według portalu Brzask Onlie, dobrą wiadomość miał przekazać bliskim osobom Andrzej Pietras. Menadżer gwiazdy nie chce na razie udzielać mediom żadnych szczegółowych informacji.

Pod koniec stycznia opublikowała pilne nagranie, na którym mówi o swojej chorobie i leczeniu, przez które aktualnie przechodzi. W ten sposób wokalistka postanowiła przerwać milczenie na temat ostatnich medialnych doniesień dotyczących walki o zdrowie, jaką toczy.

Fani z całej Polski oraz znajomi piosenkarki z branży wyrażają słowa wsparcia. Wszyscy mają nadzieję, że już wkrótce ponownie spotkają się na koncertach. Pod nagraniem Kozidrak można znaleźć komentarz Edyty Górniak. Diwa podziękowała swojej koleżance po fachu za jej utwory, które "uratowały wielu ludziom życie".

Artystkę od samego początku wspiera również Andrzej Piaseczny (54 l.). W rozmowie z "Faktem" opowiedział o koleżance po fachu. Ku rozczarowaniu fanów, piosenkarz nie wierzy w szybki powrót Kozidrak. Jak zdradził, miała zaśpiewać podczas jego urodzin, ale z oczywistych powodów nie było to możliwe.

Życzymy jej zdrowia i wierzymy w to, że nie tylko wyzdrowieje, ale że zyska sił na tyle, żeby te wszystkie koncerty nadrobić. Żeby ze mną też zaśpiewać. Bo miała zaśpiewać ze mną na moich urodzinach. I liczę na to, że jeżeli nie w przyszłym roku, to za następny czas gdzieś tam stanie, ja będę mógł stanąć obok niej na scenie - powiedział "Piasek".