Beata z Pragi niczym miś z Krupówek! Kozidrak w futrze, które przebiło zakopiańską maskotkę

Beata Kozidrak w wielkim futrze. Fani: "Ile za zdjęcie z takim misiem?

Na zdjęciu, które artystka opublikowała w sieci, widzimy ją w długim, kremowym futrze sięgającym ziemi. Stylizacja w stylu retro – czarna czapka z daszkiem, okulary „muchy”, botki na obcasie – to idealne połączenie glamour i autoironii. Beata nie czekała na komentarze, sama zresztą rozbroiła je jednym zdaniem:

Mówią, że wyglądam jak miś z Krupówek. Dziś pozdrawiam Was nie z Zakopanego, a z mojej ukochanej warszawskiej Pragi!

– napisała na Instagramie. Efekt? Lawina serduszek i komentarzy. Fani nie mogli się powstrzymać: „Miś z klasą!”, „Zakopane może się schować”, „Królowo, Ty nawet w futrze jesteś glam!”. Pisali też, że chętnie zapłacą, za fotkę z takim misiem.

Miś z Pragi, ale z rockowym pazurem

Beata Kozidrak od lat udowadnia, że można być królową nie tylko na scenie, ale i na ulicy. Swój styl ma wpisany w DNA – trochę teatralny, trochę z przymrużeniem oka, zawsze oryginalny. I nawet jeśli futro przypomina puchatego misia, to miś ten ma charakter, pewność siebie i mikrofon w łapie. Pod zdjęciem gwiazda przemyciła też coś więcej niż modowy żart – zapowiedź muzycznej niespodzianki.

Warszawa… to miasto ma w sobie rytm, wspomnienia i… muzykę, która wciąż gra w moim sercu

– napisała. Artystka zdradziła, że podczas swojego solowego koncertu House of Beata usłyszymy jej przebój „Taka Warszawa” w zupełnie nowej aranżacji.

Ten miks scenicznego błysku, poczucia humoru i szczerości – sprawia, że Beata Kozidrak od dekad pozostaje niepodrabialna. Potrafi śmiać się z siebie, a to nie takie powszechne wśród gwiazd. Jej futro? Może i przypomina misia z Zakopanego, ale to miś, który potrafi rozkołysać Warszawę. Na Instagramie fani piszą, że Beata to „energia, która nie zna metryki”. I trudno się z tym nie zgodzić.

Beata Kozidrak wróciła na scenę po chorobie