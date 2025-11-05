Beata z Pragi niczym miś z Krupówek! Kozidrak w futrze, które przebiło zakopiańską maskotkę

Beata Kozidrak w wielkim futrze. Fani: "Ile za zdjęcie z takim misiem?
Na zdjęciu, które artystka opublikowała w sieci, widzimy ją w długim, kremowym futrze sięgającym ziemi. Stylizacja w stylu retro – czarna czapka z daszkiem, okulary „muchy”, botki na obcasie – to idealne połączenie glamour i autoironii. Beata nie czekała na komentarze, sama zresztą rozbroiła je jednym zdaniem:
Mówią, że wyglądam jak miś z Krupówek. Dziś pozdrawiam Was nie z Zakopanego, a z mojej ukochanej warszawskiej Pragi!
– napisała na Instagramie. Efekt? Lawina serduszek i komentarzy. Fani nie mogli się powstrzymać: „Miś z klasą!”, „Zakopane może się schować”, „Królowo, Ty nawet w futrze jesteś glam!”. Pisali też, że chętnie zapłacą, za fotkę z takim misiem.
Zobacz też: Beata Kozidrak uciekła z "Tańca z Gwiazdami"! MAMY ZDJĘCIA
Miś z Pragi, ale z rockowym pazurem
Beata Kozidrak od lat udowadnia, że można być królową nie tylko na scenie, ale i na ulicy. Swój styl ma wpisany w DNA – trochę teatralny, trochę z przymrużeniem oka, zawsze oryginalny. I nawet jeśli futro przypomina puchatego misia, to miś ten ma charakter, pewność siebie i mikrofon w łapie. Pod zdjęciem gwiazda przemyciła też coś więcej niż modowy żart – zapowiedź muzycznej niespodzianki.
Warszawa… to miasto ma w sobie rytm, wspomnienia i… muzykę, która wciąż gra w moim sercu
– napisała. Artystka zdradziła, że podczas swojego solowego koncertu House of Beata usłyszymy jej przebój „Taka Warszawa” w zupełnie nowej aranżacji.
Zobacz: Beata Kozidrak na nowym nagraniu. Tak teraz wygląda! To już prawie rok od diagnozy
Ten miks scenicznego błysku, poczucia humoru i szczerości – sprawia, że Beata Kozidrak od dekad pozostaje niepodrabialna. Potrafi śmiać się z siebie, a to nie takie powszechne wśród gwiazd. Jej futro? Może i przypomina misia z Zakopanego, ale to miś, który potrafi rozkołysać Warszawę. Na Instagramie fani piszą, że Beata to „energia, która nie zna metryki”. I trudno się z tym nie zgodzić.
Nie przegap: Zdzisława Sośnicka ma 80 lat, przez 10 nie pokazywała się publicznie. Zrobiła wyjątek