Córka Niemen cierpi na rzadką chorobę genetyczną. "Jestem szczęśliwa, że mogę być jej mamą"

Natalia Niemen, jedna z dwóch córek Czesława Niemena, od zawsze jest bardzo szczera w swojej komunikacji z fanami. Często opowiada o swoich prywatnych sprawach i doświadczeniach. Ostatnio gwiazda często mówi na temat macierzyństwa. Tym razem na swoim profilu na Instagramie zamieściła post, w którym tłumaczy, dlaczego jej kariera nie nabrała stosownego rozpędu. Okazuje się, że córka wokalistki walczy z poważną chorobą genetyczną.

Natalia Niemen o chorej córce

W piątek, 29 sierpnia 2025 roku Natalia Niemen postanowiła wyjaśnić fanom, dlaczego nie nagrywa tyle, ile by chciała. Okazuje się, że gros czasu musi poświęcić na opiekę nad chorą córką.

Tyle razy już słyszałam pytania typu:"Dlaczego przez tyle lat nie zrobiła tej swojej płyty? Dlaczego Pani nie ma/nie było?" Za każdym razem odpowiadałam i odpowiadam tak samo: „Bo najważniejsza była dla mnie rodzina. Dzieci. Skupiłam się na staraniach, by być dobrą żoną i dobrą matką. Praca zawodowa była na dalszych miejscach”. I tak jest po dziś dzień. W moim sercu. Mam dziś dużo więcej energii, sił i możliwości, by realizować moje plany zawodowe, ale nadal najważniejsza jest dla mnie relacja z dziećmi. Synowie są już dorośli. Czas zweryfikuje moje wobec nich starania. Ale jest jeszcze ta 8-letnia Gwiazdeczka, która jest nie tylko moją córką, ale i taką przyjaciółeczką. Wiecie, że ma Zespół Noonan. Jest szczególna i potrzebuje szczególnej opieki. Dostarcza też mi masy radości. Jestem szczęśliwa, że mogę być jej mamą.

49-letnia Natalia Niemen w swoim poruszającym poście wiersz, który napisała specjalnie dla chorej Danusi.

Pojechałabym z Tobą hen daleko…!CóreczkoUciekłybyśmy ode zgiełku tam, gdzie mlekoKakaowe, bananowe, wszystko będzieTakie noweCóreczkoUpiekłybyśmy ciasto tak, jak chciałaśW ostatnim roku, ale piekarnik nie działałHej, CóreczkoWszystko będzie dobrzeMówi mamaMamusia tu jest

Zespół Noonan - genetycznie uwarunkowany zespół wad wrodzonych dziedziczony autosomalnie dominująco, charakteryzujący się niskorosłością, wadami rozwojowymi twarzoczaszki i serca, nieprawidłowościami hematologicznymi, wnętrostwem u chłopców i niekiedy niepełnosprawnością intelektualną - czytamy w Wikipedii.

Sonda Czy pamiętasz najwybitniejsze utwory Czesława Niemena? Tak! Niestety nie...