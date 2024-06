Na taką promocję w Rossmannie czekało wiele kobiet po 50-tce. Popularny krem pod oczy za 7 zł prasuje zmarszczki niczym żelazko. Gładka skóra już po tygodniu

Wieczorem aplikuje to pod oczy, a rano moja skóra jest miękka i nawilżona. Kobiety po 50-tce oszaleją na punkcie tego specyfiku. Znali go już starożytni Grecy. Wygładza i ujędrnia niczym botoks

Na taką promocję w Rossmannie czekało wiele kobiet po 50-tce. Popularny krem pod oczy za 7 zł

Krem pod oczy to jeden z kosmetyków, które każda kobieta powinna mieć w swojej kosmetyczce. Dlaczego? W okolicy oczu skóra jest szczególnie delikatna i cienka, a co za tym idzie, to właśnie na niej najszybciej pojawiają się pierwsze zmarszczki. Dlatego, jeśli zależy Ci, aby zachować młody wygląd na dłużej, to koniecznie zaopatrz się w dobry krem pod oczy. Obecnie w ofercie promocyjnej w Rossmannie znalazł się popularny krem pod oczy, który kobiety po 50-tce uwielbiają i z pewnością czekały na taką okazję od dawna. W promocji Rossmanna ten odmładzający krem pod oczy Soraya Eliksir Młodości kosztuje jedynie 7,99 zł. Kobiety są zachwycone tym kosmetykiem, o czym świadczy wiele pozytywnych opinii w sieci.

"Wystarczy niewielka ilość, żeby go posmarować pod oczami, a po tygodniu stosowania mogę powiedzieć, że zmniejszył zmarszczki pod oczami. Polecam w 100%"

"Bardzo dobry produkt"

"Przyjemnie nawilża, odżywia i zmiękcza skórę pod okiem. Cudownie wygładza i moim zdaniem śmiało można o nim powiedzieć, że posiada działanie przeciwzmarszczkowe"

- piszą internautki o kremie pod oczy Soraya.

Krem pod oczy z Rossmanna prasuje zmarszczki niczym żelazko. Gładka skóra już po tygodniu

Krem pod oczy z promocji Rossmanna marki Soraya doskonale wygładza skórę, a zmarszczki prasuje dosłownie niczym żelazko. Kosmetyk jest idealny dla delikatnej skóry wokół oczu. Ma formuły przywracające skórze nawilżenie, jędrność i gładkość. W składzie znalazły się złote algi, które stymulują syntezę kolagenu, a także malachit, który doskonale eliminuje wolne rodniki. Co ważne - jak wynika z opinii użytkowniczek, efekty stosowania kremu pod oczy widać już po tygodniu.

i Autor: Rossmann Krem pod oczy Rossmann za 7 zł