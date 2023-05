Skuteczny sposób na zmarszczki wokół oczu. Domowa kuracja, która wygładza bruzdy niczym po wizycie u kosmetologa. Działa na już istniejące zmarszczki

Codzienną pielęgnację warto zacząć od mycia ciała. Marka YOPE przygotowała wyjątkowe, micelarne żele pod prysznic. Skutecznie oczyszczają skórę, nie naruszając jej bariery ochronnej. Pozostawiają ją przyjemną w dotyku i gotową na wmasowanie w nią ulubionego balsamu. Idealne na wiosnę i lato.

Wiosna i lato to czas kiedy ochrona przeciwsłoneczna staje się obowiązkowa. Nie zapominaj o kremach z SPF. Marka Ziaja ma w swojej ofercie propozycje dla najmłodszych - Ziajka. Jest to krem z filtrem SPF30 dla dzieci powyżej 3 miesiąca życia. Produkt jest wodoodporny i przyjazny dla środowiska. Dla dorosłych mamy propozycję od marki Dax Sun. To olejowa emulsja do opalania z filtrem SPF30. To co jest w niej ciekawe, to fakt, że zawiera ona rozświetlające drobiny, które rewelacyjnie podkreślają opaleniznę oraz odbijają promienie słoneczne. Dax Sun posiada w swojej ofercie również genialną piankę samoopalającą. Zapewni on skórze delikatną opaleniznę, bez smug. To kosmetyk idealny dla osób początkujących, które obawiają się, że klasyczny samoopalacz zrobi im plamy.

Marka Avène słynie ze swojej wody termalnej. Znajdziesz ją miedzy innymi w kremie Tolerance Hydra-10. To nawilżający krem do zadań specjalnych. Stosować mogą go zarówno dzieci jak i dorośli. Kwas hialuronowy zapewni wysoki poziom nawilżenia, a woda termalna z francuskich źródeł odżywia i koi skórę.

Retinol to jeden z najbardziej skutecznych składników na zmarszczki. Nowa kolekcja marki Neutrogena - Retinol Boost to kompleksowe kosmetyki dla każdej cery. Stężenie retinolu jest w nich na tyle niskie, że nie zrobi krzywdy, a przy tym jest skuteczne. W skład linii wchodzi krem na dzień (oczywiście z SPF), krem na noc, serum oraz krem pod oczy.

W makijażu w tym tygodniu polecamy wyjątkową paletkę do konturowania od PIXI. Znajdziesz w niej dwa rozświetlacz (złoty i szampański). róż oraz bronzer. Formuły kosmetyków są jedwabiste, dzięki czemu idealnie się blendują i rozprowadzają po skórze. Kolory pasują do wielu karnacji, a stopień intensywności można budować.