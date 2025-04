Warszawa: Wielkanocny armagedon w komunikacji miejskiej! Sprawdź, co się zmieni

Sensacyjny gość odwiedził Warszawę. Przyleciał do Polski prosto z Kataru

To wyjątkowa lokalizacja

CO SIĘ STAŁO?

Wielkanoc 2025. Świąteczny rozkład jazdy w Warszawie

Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) wprowadza modyfikacje w kursowaniu metra, autobusów i tramwajów, aby dostosować się do mniejszego ruchu w okresie świątecznym. Szczegółowe informacje na temat zmian w komunikacji miejskiej w Warszawie podczas Świąt Wielkanocnych 2025 są kluczowe dla wszystkich mieszkańców i osób odwiedzających stolicę w tym okresie. Warto zapoznać się z nowymi rozkładami jazdy i trasami, aby uniknąć niepotrzebnych opóźnień i problemów z dojazdem do celu.

Jak kursuje metro w Wielki Czwartek i Piątek?

W Wielki Czwartek i Wielki Piątek, 17 i 18 kwietnia 2025 roku, metro będzie kursowało rzadziej w godzinach szczytu. Na linii M1 pociągi będą jeździć co 2 minuty i 50 sekund, a na linii M2 co 3 minuty i 30 sekund. To oznacza, że pasażerowie powinni uwzględnić dodatkowy czas na dojazd.

Czytaj dalej pod materiałem wideo.

To najlepsza i najbardziej kontrowersyjna inwestycja w Warszawie? Kładka rowerowa nad Wisłą ma już rok! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Autobusy – zmiany tras i zawieszenia

W Wielki Czwartek i Piątek w Warszawie wprowadzone zostaną specjalne rozkłady jazdy dla linii autobusowych 130, 209, 509 i 523. Niektóre linie zmienią swoje trasy:

Linia 134 pojedzie trasą obowiązującą w niedziele i święta: OLESIN – … – Toruńska – Łabiszyńska – Kondratowicza – Bazyliańska – Wysockiego – Toruńska – … – METRO MARYMONT.

Linia 192 zostanie skrócona do trasy: KRASNOWOLA – … – Herbsta – al. KEN – Ciszewskiego – URSYNÓW PŁD.

Linia 326 będzie kursować na skróconej trasie: METRO MARYMONT – … – Płochocińska – Kobiałka – OLESIN, i to tylko w godzinach szczytu.

Linia 401 (tylko w Wielki Piątek i wtorek po świętach) pojedzie na skróconej trasie: URSUS-NIEDŹWIADEK – METRO SŁUŻEW.

Dodatkowo, zawieszone zostaną kursy oznaczone jako wykonywane tylko w dni nauki szkolnej i akademickiej na liniach 114, 121, 142, 150, 152 i 211. Zawieszone zostaną również podjazdy szkolne na liniach 110, 164, 198 i 201 do wybranych przystanków. Nie będą kursować linie 256, 263, 320, 332, 340, 356, 809, 815 i E-2.

Wielka Sobota – specjalna linia na cmentarz i zmiany tras

W Wielką Sobotę, 19 kwietnia, uruchomiona zostanie linia C40, która ułatwi dojazd do Cmentarza Północnego: METRO MŁOCINY – al. gen. Wittek – Pułkowa – Dzierżoniowska – Żubrowa – Wóycickiego – Wólczyńska – Estrady – Dziekanowska – CM.PÓŁNOCNY-BRAMA ZACH. Specjalny rozkład jazdy będzie obowiązywał na liniach 130 i 193. Linia 192 pojedzie trasą niedzielną (KRASNOWOLA – URSYNÓW PŁD), a linia 250 w godzinach 9-16 będzie podjeżdżać do przystanku CM. PÓŁNOCNY BRAMA ZACH. Zawieszone zostanie kursowanie linii 196, 256 i 263.

Święta Wielkanocne – rzadsze kursy metra i zmiany w autobusach

W niedzielę i poniedziałek wielkanocny, 20 i 21 kwietnia, metro w Warszawie będzie kursowało rzadziej. W godzinach 5-6 pociągi będą jeździć co około 10 minut. W ciągu dnia, w godzinach 6-23, linia M1 będzie kursowała co 7 minut (6-10) i co 6 minut 30 sekund (10-19:30), a linia M2 według świątecznego rozkładu jazdy. Po godzinie 0:30 w nocy z niedzieli na poniedziałek zostaną uruchomione kursy nocne.

Tramwaje będą kursowały według specjalnego rozkładu jazdy, ze zmniejszoną częstotliwością z 7,5 do 10 minut oraz z 15 do 20 minut. Linia 33 będzie kursowała co 20 minut, a linie 13, 14 i 18 zostaną zawieszone.

Autobusy dzienne będą kursowały według świątecznego rozkładu jazdy. Linie nocne będą kursowały według weekendowego rozkładu w noc z niedzieli na poniedziałek i według niedzielnego rozkładu w noc z poniedziałku na wtorek. Specjalny rozkład jazdy zostanie wprowadzony dla linii 106, 112, 122, 130, 133, 136, 139, 141, 152, 153, 163, 165, 170, 172, 177, 189, 194, 212, 217, 239, 523 i 527