Zamknięte ulice i wstrzymane tramwaje w Warszawie. Już się zaczęło

Warszawa. Utrudnienia i zamknięte ulice

Stołeczny ratusz poinformował o zamknięciu jezdni na ul. Górczewskiej w związku z przejściem tarczy Anna, która drąży tunel drugiej linii metra. Utrudnienia potrwają od wtorku od godziny 22.00 do piątku do godziny 22.00. Zamknięta zostanie jezdnia w stronę ul. Powstańców Śląskich za ul. Klemensiewicza.

Dla kierowców wyznaczono objazd ulicami: Lazurową, Człuchowską i Powstańców Śląskich. To kluczowe informacje dla wszystkich, którzy planują podróż w tym rejonie Warszawy. Warto zaplanować trasę z wyprzedzeniem i uwzględnić możliwe opóźnienia.

Zmiany w komunikacji miejskiej. Jak dojechać do celu?

Utrudnienia dotkną również pasażerów komunikacji miejskiej. Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) wprowadza zmiany w kursowaniu autobusów.

„Trasa linii 349 nie zmieni się – autobusy będą jeździły tymi samymi ulicami, ale w odwrotną stronę, tj. z ul. Batalionów Chłopskich skręcą w Lazurową w prawo, a nie jak standardowo, w lewo. Dzięki temu pojadą północną jezdnią ul. Górczewskiej, czyli tą, która nie będzie zamknięta” – poinformował ZTM.

Autobusy linii 149 oraz 712, 714, 719, 743 w kierunku stacji metra Bemowo będą jeździły ulicami Lazurową, Człuchowską i Powstańców Śląskich i zakończą trasę na przystanku Czumy 02 (na Powstańców Śląskich, za skrzyżowaniem z Konarskiego, w kierunku Górczewskiej). W przeciwnym kierunku ich trasy się nie zmienią.

Na Lazurową, Człuchowską i Powstańców Śląskich skierowane zostaną także autobusy linii 167 w kierunku Siekierek. Autobusy linii 177 i 743 nie będą dojeżdżały do skrzyżowania ul. Lazurowej z Górczewską, tylko zakończą i rozpoczną trasę na Powstańców Śląskich przy stacji metra Bemowo.

Nocne N42 w stronę Dworca Centralnego nie będą jeździły południową jezdnią ul. Górczewskiej. Po zawróceniu na pętli Osiedle Górczewska pojadą Lazurową do Połczyńskiej i swojej stałej trasy.

Wstrzymane tramwaje. Kiedy koniec utrudnień?

Ruch tramwajowy na ul. Górczewskiej, na odcinku od Powstańców Śląskich do pętli Os. Górczewska, będzie wyłączony od środy 16 kwietnia. W tym czasie tramwaje linii 10 i 78 pojadą do i z pętli Koło – z ul. Powstańców Śląskich będą skręcały w Radiową i dojadą do pętli przy skrzyżowaniu Obozowej, Księcia Janusza i Dywizjonu 303. Na swoje stałe trasy wrócą od soboty 19 kwietnia.

Mieszkańcy Warszawy muszą uzbroić się w cierpliwość. Utrudnienia związane z budową metra są nieuniknione. Warto śledzić komunikaty ZTM i planować podróże z uwzględnieniem zmian w organizacji ruchu.

