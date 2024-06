Nanotechnologia i liposomy? Twoja skóra mówi: zdecydowane tak!

OZNAKI STARZENIA

Nanotechnologia umożliwiła przenoszenie składników aktywnych do najgłębszych warstw skóry. Zamknięcie ich w nanosomach sprawia, że mają one też większą stabilność - dotyczy to głównie witaminy A i C oraz wszystkich substancji, które mają dużą zdolność utleniania się – dzięki czemu docierają do głębokich warstw skóry w niezmienionej formie. Ich struktura jest analogiczna do błon komórkowych. Mają łatwość penetracji przeznaskórkowej. Nanosomy wykorzystywane w kosmetologii mają tę zaletę, że mogą działać dłużej, uwalniając składniki aktywne nawet do 15 godzin. Można w nich umieszczać zarówno składniki lipo, jak i hydrofilowe. Nanotechnologia pozwala również obniżyć stężenie składnika aktywnego i zminimalizować ryzyko efektów ubocznych, np. podrażnienia. Inne zalety? Ze względu na zawartość fosfolipidów, nanosomy są doskonale tolerowane przez skórę i pełnią dodatkową funkcję naprawczą.

NAUKOWO POTWIERDZONA SKUTECZNOŚĆ

Badanie przeprowadzone przez firmę BIONOS, SPIN OFF Szpitala Uniwersyteckiego LA FE dowiodło, że aktywność antyoksydacyjna składników w formie liposomów jest wyższa niż składników w formie wolnej. Stwierdzono też, że liposomalny retinol indukuje wejście komórek w fazy podziału (S,G2,M) o 39%, w porównaniu do 33% w przypadku wolnego retinolu, przy stężeniu 2,5 razy wyższym w postaci wolnej.

NANOTECHNOLOGIA JUŻ OD PIERWSZYCH OZNAK STARZENIA

Już wiadomo, że umieszczenie składników aktywnych w liposomach pozytywnie wpływa na skuteczność pielęgnacji. Sesderma opracowała protokół na pierwsze oznaki starzenia. To kilka wybranych przez ekspertów marki produktów wspierających skórę w zachowaniu młodego wyglądu.

Na dzień w pierwszym kroku marka rekomenduje oczyszczenie skóry za pomocą SENSYSES Classic Cleanser z liposomami, które usuwają oba rodzaje zanieczyszczeń - zarówno rozpuszczalne w wodzie, jak i w tłuszczach. Liposomy zostały wzbogacone o kwas bosweliowy i glicerytynowy, dzięki czemu posiadają również właściwości przeciwzapalne. Kolejnym krokiem jest aplikacja C-VIT 5 Serum liposomowe, które łączy 5 różnych rodzajów witaminy C, stabilizowanych i zamkniętych w nanosomach. Ten innowacyjny dermokosmetyk koncentruje całą moc antyoksydacyjną tego aktywnego składnika, aby zmaksymalizować rozświetlenie cery, jednocześnie zapobiegając pierwszym oznakom starzenia się skóry. Następnie protokół zaleca nałożenie RESVERADERM Krem-żel o właściwościach przeciwutleniających. Tu składniki aktywne również zamkniętą w nanosomach. Krem-żel chroni skórę przed codzienną agresją środowiska (stres, zmęczenie, promienie UV). Zwieńczeniem dziennej pielęgnacji jest ochrona przeciwsłoneczna. Sesderma Repaskin Silk Touch Color Fotoprotector Spf50koloryzujący Fotoprotektor to liposomowy krem koloryzujący do twarzy, który chroni przed promieniowaniem UV i zwalcza uszkodzenia posłoneczne. Dzięki zawartości filtrów chemicznych jest dostosowany do każdego rodzaju skory i każdego fototypu. Innowacyjna technologia SHIELD-SYSTEM, nie tylko chroni, ale też zapobiega uszkodzeniom komórkowym i zwalcza fotostarzenie. Nowa, innowacyjna konsystencja, jedwabista w dotyku, niewidoczna na skórze i wyrównuje koloryt.

Wieczorna pielęgnacja to trzy kroki. Na początku ponownie oczyszczamy skórę SENSYSES Classic Cleanser. Pod krem eksperci rekomendują aplikację MANDELAC Serum liposomowe z kwasem migdałowym (10%), kwasem hialuronowym (3%) i glukonianem chlorheksydyny (0,2%). Serum polecane jest dla wszystkich rodzajów skóry starzejącej się (przebarwienia, zmarszczki, zwiotczenie). Sprawdza się również w przypadku skóry tłustej ze skłonnością do łojotokowego zapalenia oraz jako uzupełnienie terapii hiperpigmentacji. Na koniec należy nałożyć SESGEN 32 Krem odżywczy aktywujący komórki, który doskonale odżywia, nawilża i wygładza. Posiada bardzo dobrą skuteczność dzięki temu, że wpływa na procesy odpowiedzialne za starzenie się skóry. Znajduje oznaki starzenia w DNA i stymuluje geny do procesów naprawczych. Znacznie przedłuża żywotność komórek, a także regeneruje te uszkodzone. Zapewnia skórze wysoką antyoksydację. W efekcie staje się ona wyraźnie odmłodzona, oznaki zmęczenia znikają, zmarszczki są wygładzone a skóra rozświetlona. Doskonale wyrównuje teksturę i koloryt cery.

