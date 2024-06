Kiedy mój blond pożółkł zrobiłam tę domową płukankę na włosy. Wymieszałam 4 krople z 2 l wody i polałam pasma. Żółte refleksy znikły, a włosy wyglądają jak tuż po fryzjerze. Domowy sposób na blond włosy

To jedne z najdroższych perfum na świecie! Ponad 10 tys. zł za flakon! Znaleźliśmy równie piękny zamiennik! Kobiety oszaleją na jego punkcie! Za mniej niż 80 zł luksusowa kompozycja jaśminu oraz róży

Kiedy mój blond pożółkł zrobiłam tę domową płukankę na włosy

Utrzymanie ładnego chłodnego odcienia blondu to spore wyzwanie. Pasma z czasem żółkną i tracą blask. I niestety fryzura nie prezentuje się tak wspaniale, jak tuż po wyjściu z salonu fryzjerskiego. Dla wielu pań idealnym odcieniem jest chłodny, srebrzysty, który bywa bardzo trudny w pielęgnacji. Co zatem zrobić, aby nasze włosy odzyskały chłodny odcień blond? W sklepach jest dostępnych wiele produktów przeznaczonych do tonowania koloru włosów. Z pewnością w utrzymaniu platynowego blondu pomoże mycie włosów szamponami z fioletowym pigmentem lub stosowanie płukanek. Jedną z nich można przygotować samodzielnie w domu, a efekt po jej zastosowaniu jest niesamowity. Tu z pewnością pomocna będzie gencjana (roztwór wodny). Z racji, że ten popularny lek ma fioletową barwę, pomoże pozbyć się żółtego blondu.

Wymieszałam 4 krople z wodą i polałam pasma. Żółte refleksy znikły

Jak przygotować tę płukankę na blond włosy z gencjaną? Postaw na roztwór wody. Do 2 lutrów wody dodaj 4 krople gencjany, wymieszaj i polej swoje umyte wcześniej pasma. Na koniec wysusz. Jeśli masz mocno suche i zniszczone włosy, to dodaj 2 krople gencjany do odżywki nawilżającej i nałóż ją na swoje włosy na 10 minut. Na koniec spłucz letnią wodą. Te domowe sposoby pomogą przywrócić chłodny odcień blondu na włosach.