Kiedy włosy zaczęły mi wypadać, wcierałam w głowę 10 kropli. Po 4 tygodniach mam wysyp baby hair, a moje włosy rosną jak szalone. Domowy sposób na wypadające włosy

Wypadanie włosów to powszechny problem, który dotyka zarówno kobiet, jak i mężczyzn w różnym wieku. Przyczyn wypadania włosów jest wiele - od błahych błędów pielęgnacyjnych po poważne dolegliwości zdrowotne. Oczywiście w sytuacji, gdy zauważyliśmy, że pasma lecą nam kępkami, najlepiej jest skonsultować się z lekarzem lub trychologiem i wykonać szczegółowe badania, aby ustalić przyczynę wypadania włosów. Bywa jednak, że czasami wystarczy zmienić swoje nawyki pielęgnacyjne, aby zastopować wypadanie włosów i pobudzić cebulki do wzrostu. Dlatego, kiedy zauważyłam, że moje włosy nadmiernie wypadają, natychmiast sięgnęłam po olejek rycynowy. Można go dostać w każdej aptece i to za 5 zł, a jest doskonałym i naturalnym sposobem na porost włosów. Wcierałam około 10 kropli olejku w skórę głowy 2-3 razy w tygodniu. Po 20 minutach zmywałam i myłam głowę szamponem. Już po 4 tygodniach zauważyłam, że włosy rosną jak szalone i mam wysyp baby hair na głowie.

Domowy sposób na wypadające włosy. Rosną jak szalone

Dlaczego olejek rycynowy jest tak wspaniałym kosmetykiem na wypadające włosy? Jest bogatym źródłem witaminy E, która wzmacnia łamliwe paznokcie i włosy. Pomoże zwalczyć łysienie, łupież i zapalenie mieszków włosowych. Wykazuje silne działanie antybakteryjne i przeciwgrzybicze. Zawiera on kwas rycynolowy, który wpływa na zwiększenie mikrokrążenia krwi i pomaga dotlenić oraz odżywić cebulki. Dzięki temu przyspiesza porost włosów i sprawia, że są one mocniejsze i błyszczące.

Przyczyny wypadania włosów

Zapewne wiele osób, których dotknął problem wypadających włosów, zastanawia się, czym jest to spowodowane. Do najczęstszych przyczyn wypadania włosów zalicza się:

Stres i przemęczenie,

Chora tarczyca,

Zła dieta,

Anemia,

Łysienie androgenowe,

Skutek niektórych chorób, które są sporym stresem dla układu odpornościowego, np. COVID,

Nieprawidłowa pielęgnacja,

Choroby skóry głowy, takie jak: grzybica, łuszczyca, łojotokowe zapalenie skóry, czy liszaj płaski,

Przyjmowane leki,

Cukrzyca.