Makijaż oczu na wesele! Jak podkreślić spojrzenie?

Makijaż wieczorowy poniekąd rządzi się własnymi prawami. Jest on mocniejszy i bardziej intensywny, nie znaczy to jednak, ze powinien być ciężki i za bardzo obciążający. Ten rodzaj make-upu będzie idealny na święta. Jak wykonać najlepszy makijaż wieczorowy?

Postaw na klasykę

Od wielu lat najmodniejszym makijażem wieczorowym jest ten podkreślający i optycznie powiększający oczy. Klasyką jest już smokey eyes, czyli podkreślenia oka przy użyciu ciemnych cieni (czerni, szarości albo brązów. Dzięki mocnym akcentom kolorystycznym i przejściom makijaż ten rewelacyjnie podkreśla zarówno kształt oka jak i kolor tęczówki.

Jak wykonać smokey eyes?

Przed aplikacją pamiętaj o prawidłowej pielęgnacji, na twarz nałóż krem nawilżający, a na powiek bazę pod cienie. Możesz wykorzystać także korektor pod oczy, ale wybieraj takie, który nie ma skłonności do zbierania się w zmarszczkach i nie podkreśla suchych skórek. Na ruchomą część powieki zaaplikuj jasny, cielisty i matowy cień. Następnie w zewnętrznym kąciku nałóż ciemniejszy cień rozprowadzając go bliżej wewnętrznego kącika, porządnie do rozetrzyj. W kolejnych krokach nakładaj aplikuj coraz ciemniejsze kolory, w myśl zasady, że najciemniejszy odcień powinien być jak najbliżej zewnętrznego kącika. Kolory porządnie ze sobą połącz. W wewnętrznej części oka nałóż jasny kolor, może być on świecący, zawierający brokat i drobiny. Aby dodać makijażowi jeszcze bardziej drapieżny wygląd całość podkreśl eyelinerem.

Nie zapominaj o makijażu brwi, który podkreśli oczy i będzie swoistą ramą dla oka. Wybierając smokey eyes postaw na delikatniejszy makijaż ust, wybieraj pomadki i szminki w kolorze zbliżonym do naturalnego.

Douglas Collection Make-UpDesert Nudes Eyeshadow Palette

Paleta Desert Nudes, zawierająca 14 odcieni w beżach, brązach i odcieniach nude, stanie się niezbędnym elementem subtelnego lub wyrafinowanego makijażu. Jej harmonia matowych, opalizujących i połyskujących cieni do powiek pozostawia nieskończoną liczbę kombinacji dla kompletnego i spersonalizowanego makijażu.

i Autor: materiał prasowy Douglas

Douglas Collection Make-Up Interstellar Smokey Mini Eyeshadow Palette

Mini paleta Interstellar Smokey, zawierająca 6 odcieni w kolorach niebieskim, brązowym i szarym, stanie się niezbędnym elementem subtelnego lub wyrafinowanego makijażu. Harmonia matowych, opalizujących i brokatowych cieni do powiek pozwala na nieskończoną liczbę kombinacji, aby uzyskać kompletny i spersonalizowany makijaż.

i Autor: materiał prasowy Douglas

Douglas Collection Make-Up Pink Nudes Eyeshadow Palette

i Autor: materiał prasowy Douglas