Postaw na skin flooding - nowy sposób na ultranawilżenie skóry

Utarło się twierdzenie, że tylko skóra sucha potrzebuje nawodnienia. Nic bardziej mylnego! Zarówno skóra mieszana, tłusta, ale i wrażliwa wymagają od nas świadomej pielęgnacji, która zapewni odpowiednie i maksymalne nawilżenie. Z pomocą przychodzą kosmetyki Awesome Cosmetics oraz najnowszy kosmetologiczny trend - skin flooding. To metoda, która polega na nakładaniu produktów na wilgotną skórę twarzy warstwa po warstwie, bez oczekiwania na wchłanianie się produktów. Dzięki temu bariera ochronna skóry zostaje wzmocniona, a Twoja cera staje się bardziej nawilżona, pełna jędrności i elastyczności. Skin flooding umożliwia wnikanie zawartych w kosmetykach składników aktywnych w głębsze warstwy naskórka, co prowadzi do przywrócenia naszej cerze miękkości i pełni blasku. I to jest Awesome!

Skin flooding to dosłownie “zalewanie” wilgotnej skóry produktami nawilżającymi, to warstwowe, wieloetapowe nawilżanie skóry, w którym bardzo istotne jest, by nie wycierać twarzy po każdym kroku pielęgnacji, tylko nakładać produkty jeden po drugim, pozwalając lepiej wnikać w głąb naszej cery składnikom aktywnym. Ta ciekawa metoda nawilżenia skóry polecana jest dla każdego, ale w szczególności docenią ją posiadacze cery suchej. Od czego zacząć jej stosowanie?

Czas na oczyszczanie

Pierwszym krokiem stosowania skin flooding zawsze powinno być delikatne oczyszczenie skóry. To zapewni Żel do mycia twarzy z serii Hydro Feeling od Awesome Cosmetics. Skutecznie, ale delikatnie oczyszcza nawet bardzo wrażliwą skórę, nie naruszając przy tym jej warstwy hydrolipidowej. Zawarty w nim sok z aloesu ochroni skórę przed przesuszeniem, a ekstrakt z bawełny złagodzi podrażnienia.

Spryskaj - nawodnij

Kolejnym etapem jest tonizacja Esencją Hydro Feeling. Ta od Awesome Cosmetics nie tylko odświeża skórę, ale dzięki zawartemu w niej innowacyjnemu składnikowi - ekstraktu z ligustru - poprawi jej ujędrnienie. Esencja Awesome Cosmetics szczególnie zadba o nawilżenie skóry i przygotuje ją do dalszej pielęgnacji. Bo w ogóle zawsze liczy się szczegół!

Ugaś pragnienie

W trzecim kroku pielęgnacji w przypadku skin flooding odnajdzie się serum Awesome Cosmetics, które da Twojej skórze optymalne nawilżenie, zapewni uczucie wygładzenia i efekt naturalnego rozświetlenia. Bo to właśnie główne zadanie tego serum - zaspokojenie pragnienia nawilżenia na cały dzień.

Postaw na natychmiastowy efekt

Na koniec tego rytuału wzmocnij efekt i zapewnij swojej skórze maksymalne nawilżenie. To zagwarantuje krem do twarzy z serii hydro feeling. Zawiera on najwyższej jakości składniki pochodzenia naturalnego, które skutecznie nawilżają i wygładzają skórę. Wśród nich jest m.in. ekstrakt z ligustru – to on sprawi, że poczujesz efekt „Yoga Face” – odprężenia i poprawy elastyczności. Ta codzienna pielęgnacja to naprawdę (nie)codzienne efekty i relaks dla skóry.

Całą pielęgnację warto wykończyć tzw. “wisienką na torcie”, czyli kremem pod oczy z serii anti aging Awesome Cosmetics Feel the wake. Zawarta w nim duża zawartość składników aktywnych wyraźnie poprawia kondycję, jędrność i wygląd skóry pod oczami, a witamina C daje efekt delikatnego rozjaśnienia.

Tym sposobem dzięki metodzie skin flooding z Awesome Cosmetics, dbanie o odpowiednie nawilżenie skóry staje się prostsze i jeszcze bardziej efektywne niż kiedykolwiek wcześniej. I to jest Awesome!

i Autor: materiał prasowy Awesome

