Przepiękne perfumy na lato! Ten zapach kojarzy się z tajemnicą i uwielbieniem

Pewne sekrety są zbyt cenne, by je zdradzić. Znajdują one swój upust w zapachach, podkreślając charakter tych, którzy je noszą. Nieśmiało szeptane tajemnice i głęboko skrywane prawdy, cień rysujący się na tle światła, wizja bezkresu wieczności i ulotność teraźniejszości – O tym wszystkim mówią perfumy z kolekcji the secrets. Są spokojne, wyrafinowane, zmysłowe, mocne i kruche tak jak nasze najgłębsze sekrety.

- Niektóre sekrety są jak klucze otwierające nasze najgłębsze emocje, inne są jak ulotne cienie, pogrążające nas w otchłani nieznanego - José Eisenberg.

José i Edmond Eisenberg opracowali „The Secrets Collection”, fantazję snu na jawie, w której można błądzić wśród harmonii i intensywności kolorów oraz zapachów ogrodu, odetchnąć pod rozgwieżdżonym niebem lub zadumać się nad pięknem pustynnych krajobrazów. Charakterystyczny zapach każdego z flakonów The Secrets otwiera wrota do tajemniczego świata, pełnego tysiącletnich tradycji i szlachetnych materiałów, oferując klucz do zmysłowości, harmonii i doznań nie z tej ziemi.

THE SECRETS

Z bezkresu składników powstaje subtelna równowaga każdego zapachu...

... róża – królowa kwiatów, jaśmin – król nocy, kwiat osmantusa – symbol miłości i romansu, grają na żywiołowej woni porzeczki, śliwki i bergamotki. Przyprawy, takie jak wanilia, kardamon, różowe jagody, szafran, kminek i pieprz mieszają się delikatnie z oudem, sandałem, cedrem, paczulą i palisandrem. Żywice i balsamiczne nuty uwalniane przez labdanum, kadzidło, mirrę, benzoes i bursztyn, kontrastują z miękkimi i aksamitnymi nutami piżma.

ODKRYJ SEKRETY UKRYTE ZA TAJEMNICZYM NUMEREM

Numery od I do VIII reprezentują głęboko skrywane tajemnice... Jaki jest Twój sekret?

Przedstawiamy 4 nowe zapachy w kolekcji – SECRET VII i SECRET VIII – każdy w wersji dla kobiet i dla mężczyzn.

SECRET VII VELOURS DE NUIT

(damskie, rodzina: drzewno-żywiczna)

Jak preludium do porywającej opowieści, skórzane nuty z odrobiną różowego pieprzu zachwycają na początku swoją intrygą. Następnie delikatnie zrównoważone bukietem róż, ujawniają wyrafinowane, kocie podłoże. W sercu zapachu delikatna zmysłowość wanilii miesza się delikatnie z oszałamiającą paczulą. Elementy żywicy wzbogacone o nuty piżma intensyfikują wyrazistą tajemniczość zapachu, przywołując wspomnienia czarującej nocy.

SECRET VII ÉCHO LUMINEUX

(męskie, rodzina: szyprowo-kwiatowa)

Lśniący i wyszukany, Echo Lumineux rozbrzmiewa jak obietnica wieczności. Na powierzchnię uwalnia się intensywna kompozycja Czarnej porzeczki i Bergamotki, której towarzyszą aksamitne tony kwiatu Osmantusa. Zapach rozpromienia się i rozbłyska w tętniącym życiem sercu kwiatów Jaśminu i Róży. Kremowe nuty Drzewa sandałowego i Paczuli utrzymują się w intymnej zmysłowości: apoteoza olśniewającego szyprowego zapachu trwającego od samego rana aż po zmierzch.

SECRET VIII SOUFFLE DU DÉSIR

(damskie, rodzina: orientalno-żywiczna)

Żywiołowy i zmysłowy „Souffle du Désir” to zapach, który uosabia wdzięk i tajemniczość ujmującej kobiety. Otwierając się aksamitnymi nutami śliwki, podkreślonej pikantnym aromatem szafranu, otulonej ciepłem czystka w sercu zapachu. W wyszukanym szepcie, muśniętym delikatnością paczuli, łakome, jedwabiste nuty wanilii odkrywają łoże sandałowca i sublimują ten żywiczny eliksir odważnym, ujmującym tchem.

SECRET VIII DE LUMIÈRE ET D’OMBRE

(męskie, rodzina: kwiatowo- piżmowa)

Kompozycja zapachowa pełna dualizmu, stanowiąca opowieść pomiędzy blaskiem światła i głębią cienia. Pikantne nuty kardamonu rozbudzają skórzastą i aksamitną paletę osmantusa, oświetlając szlachetne i niezależne serce irysa. Uwydatniony czarującym i zmysłowym akcentem piżma i drzewa sandałowego u podstawy, eliksir ten olśniewa swą elegancją i niewymuszonym wdziękiem. Odkryj enigmatyczne sekrety i zanurz się w tajemnicy!

i Autor: materiał prasowy EISENBERG