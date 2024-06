Nowa odsłona wyjątkowej akcji charytatywnej znanej marki beauty

Wieczorem aplikuje to pod oczy, a rano moja skóra jest miękka i nawilżona. Kobiety po 50-tce oszaleją na punkcie tego specyfiku. Znali go już starożytni Grecy. Wygładza i ujędrnia niczym botoks

Niech Przemówią twoje Pieniądze!

M·A·C VIVA GLAM: Kultowa pomadka, która już od 30 lat odmienia branżę beauty i w pozytywny sposób wpływa na wiele ludzkich istnień. Mając odważną wizję zebrania w ramach działalności charytatywnej kolejnych 500 milionów dolarów, M·A·C łączy swoje siły z supergwiazdami popu Kim Petras i Danną Paola, aby zaprezentować misję o jeszcze szerszym zasięgu oraz jeszcze lepsze pomadki VIVA GLAM. Lecz w dalszym ciągu nie zmienia się to, że 100% środków uzyskanych z ich sprzedaży zostanie przekazanych lokalnymorganizacjom propagującym zdrowie oraz równe prawa dla wszystkich ludzi na całym świecie.

Pomadka, Która Wspiera

Kim Petras Promuje Akcję. Jako gwiazda światowego popu, uznana autorka piosenek, ikona stylu i pionierka ruchu LGBTQIA+, Kim Petras idealnie uosabia istotę akcji M·A·C VIVA GLAM, której tradycją jest zapraszanie do współpracy zróżnicowanej grupy talentów, aby zwiększyć świadomość przyświecającej jej misji. Prawdziwa sensacja muzyki pop, Kim to pierwsza w historii transseksualna artystka, która otrzymała nagrodę GRAMMY, i której przebój znalazł się na szczycie listy Billboardu. Wykorzystuje ona swój międzynarodowy rozgłos, aby regularnie wypowiadać się w imieniu społeczności LGBTQIA+ oraz partnerów M·A·C VIVA GLAM, takich jak The Trevor Project. Sama Petras powiedziała: „Rola ambasadora akcji M·A·C VIVA GLAM zawsze stanowiła swego rodzaju rytuał inicjacyjny dla najbardziej legendarnych artystów świata. Za każdym razem, kiedy przypominam sobie, że teraz przyszła moja kolej na reprezentowanie tej kampanii, nie dowierzam i wręcz muszę się uszczypnąć. To dla mnie wielki zaszczyt, że mogę dołączyć do wieloletniej misji VIVA GLAM, której celem jest niesienie pomocy ludziom często niezauważanym czy też niereprezentowanym na większym forum, a także inspirowanie kolejnego pokolenia, żeby przyłączyło się do nas, promując więcej równości na całym świecie”.

Pomadka, Która Ratuje

W tegorocznej kampanii udział bierze również pochodząca z Meksyku międzynarodowa gwiazda o wielu talentach, nominowana do nagrody Latin GRAMMY i znana ze swojego niesamowicie oryginalnego podejścia do muzyki i stylu – Danna Paola. Ta piosenkarka, aktorka, autorka piosenek i producentka nieustannie angażuje się w działania na rzecz równości kobiet, wykorzystując swoją popularność, aby na całym świecie wspierać społeczności, którym odmawia się tego prawa. Paola powiedziała: „Dorastając w świetle jupiterów, musiałam wykazać się dość dużą odwagą, aby żyć w zgodzie ze sobą i wziąć pełną odpowiedzialność za własną karierę. Jestem bardzo podekscytowana współpracą z M·A·C VIVA GLAM, bo w ten sposób mogę dać innym kobietom i dziewczynom odwagę do odnalezienia swojego głosu, a także wesprzeć społeczności, które tego najbardziej potrzebują”.

Misja M·A·C Viva Glam Zatacza Coraz Większe Kręgi

Wspierając Teraz Równe Prawa Dla Wszystkich. Kim i Danna to gwiazdy jubileuszowej 30. kampanii VIVA GLAM, która będzie świętować wszystko to, co już udało się osiągnąć dzięki zebranym do tej pory w ramach programu ponad 520 milionom dolarów, jednocześnie promując nową, kolekcję czterech odcieni pomadek MAC VIVA GLAM i szerszą misję akcji charytatywnej w odpowiedzi na jednoz najpilniejszych globalnych wyzwań. Kontynuując trwające już od trzech dekad wsparcie dla osób żyjących z HIV/AIDS, misja VIVA GLAM będzie teraz także wspierać różnorodność w ramach następujących czterech filarów:

Równość Pod Względem Różnych Orientacji Seksualnych

M·A·C VIVA GL A M nadal wspiera lokalne organizacje pomagające ludziom żyjącym z HIV/A IDS oraz organizacje oferującepomoc członkom społeczności LGBTQIA+ w rozwijaniu ich pełnego potencjał u i ośmielaniu ich do odczuwania dumy, kochając tych, których kochają. W Polsce M AC Viva Glam współpracuje z Fundacją Edukacji Społecznej wspierając osoby żyjące z HIV/A IDSlub dotknięte tym problemem oraz społeczność LGBTQI A+.

Na świecie wieloletnimi partnerami M AC VIVA GL A M są Broadway Cares/Equity Fights A IDS (USA), Orange Babies (RPA, Namibia i Zambia), Mexico Vivo (Meksyk) i Sidaction (Francja). Jednym z przykładów jest również organizacja It Gets Better, która dodaje otuchy i odwagi, a także łączy młodych ludzi ze społeczności LGBTQ+. Przekazane na jej rzecz przez VIVA GL A M środki finansowezostaną w tym roku wykorzystane, aby wspierać organizowanie na terenie całych Stanów Zjednoczonych„queerowych balów maturalnych”.

Równość Pod Względem Płci

W sytuacji, w której nie jest respektowana równość płci i prawa reprodukcyjne, misją M·A·C VIVA GLAM jest przekazywanie wsparcia działającym na całym świecie lokalnym organizacjom propagującym prawa ludzi do decydowania o swoim ciele. Jedną z nich jest The Trevor Project, która wykorzysta środki powierzone przez M·A·C VIVA GLAM na pomoc młodzieży ze społeczności LGBTQ+, prowadząc dla nich inicjatywy edukacyjne, zapobiegając sytuacjom kryzysowym i udzielając ogólnego wsparcia. M·A·C VIVA GLAM dofinansowuje w ostatnich latach także wiele organizacji pracujących na rzecz równych praw dla kobiet i dziewczyn: Adsum for Women & Children (Kanada), Teens Key (Hongkong), Woza Moya (RPA) oraz Committed Communities Development Trust (Indie).

Równość Pod Względem Rasowym

M·A·C VIVA GLAM docenia piękno leżące w różnorodności, promując sprawiedliwość i równość rasową oraz inkluzywność poprzez przekazywanie dotacji, propagowanie takiej postawy oraz oferowanie produktów dostępnych dla wszystkich. W Wielkiej Brytanii M·A·C wspiera Race Equality Foundation, czyli organizację, która działa na rzecz zniwelowania nierówności rasowych w życiu publicznym, aby poprawić jakoś życia osób o różnym pochodzeniu etnicznym, w tym osób w tym osób czarnoskórych, osób pochodzenia azjatyckiego oraz innych mniejszości etnicznych. Od wielu lat pomaga także organizacji Ballet Black, której celem jest umożliwienie występów w brytyjskim balecie większej liczbie osób także o różnorodnym pochodzeniu etnicznym. M·A·C Canada udziela wsparcia Indspire,działającej na ogólnokrajową skalę organizacji charytatywnej, która inwestuje w wyrównywanie szans edukacyjnych dla rdzennych społeczności zamieszkujących Kanadę.

Równość Pod Względem Środowiskowym

Marka M·A·C jako pierwsza zaczęła ponad 33 lata temu przyjmować w ramach programu BACK-To-M·A·C opakowania po wykorzystanych produktach. Dostrzegając potrzebę podejmowania działań na rzecz ochrony planety, M·A·C nawiązał współpracę z organizacją Plastics for Change, aby wspierać jej wysiłki w usuwaniu odpadów z plastiku na wybrzeżu Indii, jednocześnie oferując możliwości poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej zaangażowanym w zbieranie odpadów osobom oraz społecznościom lokalnym, do których one należą.

„Jesteśmy niezmiernie podekscytowani tym, że w ramach tegorocznej edycji akcji VIVA GLAM współpracujemy z dwoma z największych obecnie gwiazd muzyki, które z odwagą prezentują swoje przekonania, wspierając naszą misję” powiedziała Aïda Moudachirou-Rébois, Global Senior Vice President/General Manager, M·A·C Cosmetics. „Choć w ciągu ostatnich trzech dekad akcja M·A·C VIVA GLAM osiągnęła ogromny postęp, nadal jest wiele do zrobienia, aby umożliwić wszystkim równe prawa w przyszłości. Mamy jednak nadzieję, że ta kampania zainspiruje następne pokolenie do wsparcia naszych wysiłków na rzecz zebrania kolejnych 500 milionów dolarów, żebyśmy mogli nadal wywierać wpływ na życie społeczności, które najbardziej tego potrzebują” – dodała Aïda.

Ale To Nie Wszystko!

Oferowana w ramach VIVA GL A M ikoniczna pomadka Lipstick, z której 100% dochodów ze sprzedaży zostanie przekazane na ten szczytny cel, jest teraz jeszcze lepsza. Pomadka zapewnia WIĘCEJ dzięki nowemu jedwabistemu matowemu w ykończeniu, now ym wspaniałym nazwom oraz nowemu luksusowemu designowi. Pozwól swoim pieniądzom przemówić, kupując cztery kultowe odcienie pomadki M·A·Cximal Silky Matte VIVA GL A M Lipstick:

VIVA Heart (wcześniej VIVA GL A M I): Ten intensywny odcień niebiesko-czerwonej szminki stworzono z okazji premierowej odsłony M·A·C VIVA GL A M w 1994 roku, jako odważny głos wsparcia dla osób zmagających się z A IDS.

VIVA Planet (wcześniej VIVA GL A M II): W 1997 ten przygaszony odcień różu z beżem i lśniącym w ykończeniem stanowił bardziej subtelną propozycję dla wszystkich, którzy chcieli wesprzeć akcję VIVA GL A M.

VIVA Empowered (wcześniej VIVA GL A M III): Najciemniejszy i najbardziej w yrazisty odcień pomadki VIVA GL A M. Ten odważny brązowo-śliwkowy kolor zaprezentowano w roku 2000.

NOWOŚĆ! VIVA Equality: Aby uczcić 30-lecie akcji M·A·C VIVA GL A M, oferujemy ciep ł y odcień nude w tonacji neutralnej, który idealnie pasuje do wszystkich tonów skóry, dając szansę na zebranie wielu funduszy.

Jak zawsze 100% dochodów ze sprzedaży pomadek VIVA GL A M zostanie przekazane na rzecz akcji M·A·C VIVA GL A M, wspierając w ten sposób działające w ramach czterech filarów równości organizacje charytatywne z całego świata. Wybór odcienia nie ma wpływu na rodzaj organizacji, której zostaną przekazane wsparcie finansowe.

i Autor: materiał prasowy MAC

