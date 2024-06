Najlepsze podkłady na lato! Te kosmetyki jeszcze nigdy mnie nie zawiodły! Są jak druga skóra

Pielęgnacja skóry głowy to klucz do zdrowych i pięknych włosów

Zdrowa i nawilżona cera to podstawa tegorocznego make-upu. Instagram podbija tzw. glass skin, czyli efekt skóry gładkiej jak tafla. Jest to koreański trend, którego sekretem jest odpowiednia pielęgnacja, przede wszystkim właściwy demakijaż (z zastosowaniem olejków), oczyszczanie (przy użyciu szczoteczki do twarzy), tonizacja, peeling oraz dokładnie nawilżenie skóry. Nie bój się korzystać ze zbawiennych właściwości olejków. To właśnie pielęgnacja jest podstawą glass skin, makijaż jest jedynie jej dopełnieniem.

Jednym z największych trendów w makijażu w tym sezonie jest piękna, świetlista skóra. Efekt blasku pasuje nie tylko do cięższych makijaży ale równie z powodzeniem może być stosowany na co dzień. Najwięksi wizażyści lansują tzw. glass skin, czyli efekt niemalże szklanej, porcelanowej cery. Jak osiągnąć taki efekt w domowym zaciszu? Jakie podkłady wybierać, aby osiągnąć efekt świetlistej cery?

Najlepsze podkłady na sezon weselny:

SEPHORA COLLECTION Best Skin Ever Glow - Rozświetlający podkład

Dzięki delikatnej, lekkiej konsystencji, podkład BEST SKIN EVER GLOW łączy w sobie regulowane średnie krycie i ultra naturalne świetliste wykończenie, aby nadać cerze świeży wygląd. Dzięki zawartości pigmentów odbijających światło, zwiększa promienność cery i zapewnia natychmiastowy zdrowy blask. Wygładza strukturę skóry, rozmywa niedoskonałości oraz zmniejsza widoczność porów i drobnych zmarszczek. Skóra wygląda na pełną życia od rana do wieczora.

i Autor: materiał prasowy Sephora

MAKEUP BY MARIO SurrealSkin™ Foundation - Podkład w płynie

Podkład łatwo się nakłada i rozprowadza, tworząc oddychającą, promienną warstwę, która rozświetla cerę, a stopniowany efekt kryjący długo się utrzymuje. Podkład odsłania naturalny blask cery. Dzięki technologii MoistureGrip™ pokład nawilża skórę. Jest łatwy w nakładaniu i tworzy kryjący efekt odpowiedni do danego odcienia skóry. Formuła nie zatyka porów i dobrze łączy się z pudrami lub kremami, zachowując oryginalny kolor.

i Autor: materiał prasowy Sephora

Lorac PRO Podkład do twarzy

Długotrwały, aksamitny, matowy podkład o średnim lub całkowitym kryciu. Zawiera kompleks ekstraktów owocowych, który pomaga zmniejszyć widoczność drobnych zmarszczek i zwiększyć nawilżenie skóry. Odświeżający, lekki z aksamitnym wykończeniem. Wodoodporny, odpowiedni dla wszystkich rodzajów skóry i przetestowany dermatologicznie.

i Autor: materiał prasowy Lorac

TIRTIR - Mask Fit Red Cushion - Długotrwały Podkład do Twarzy w Poduszce

Podkład do twarzy w formie poduszki z puszkiem w odcieniu 23N Sand. Oferuje wysokie krycie oraz długotrwały efekt, jednocześnie pozostawiając skórę promienną i nawilżoną. Umożliwia przykrycie przebarwień i zaczerwienień. Dzięki zawartości niacynamidu wzmacnia barierę hydrolipidową skóry oraz rozjaśnia. Z kolei ekstrakt z propolisu wykazuje działanie łagodzące, przeciwzapalne i ochronne, a ekstrakt z kwiatów ketmii szczawiowej wspiera regenerację zniszczonej skóry i neutralizuje działanie wolnych rodników.

i Autor: materiał prasowy Tirtir