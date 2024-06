Odkryj wszystkie odcienie piękna swojej skóry

Opalenizna i promienny blask to połączenie idealnie. Nic zatem dziwnego, że każdego roku w lato jest ono mega modne. Kiedy już pogoda pozwoli i nasza skóra zacznie się brązowić to obok kremów z filtrem powinniśmy postawić również na produkty rozświetlające. Czasy kiedy w ten sposób podkreślaliśmy jedynie twarz już dawno minęły, dzisiaj coraz częściej tego rodzaju kosmetyki aplikuje się na cało ciało, głównie na dekolt, czy nogi, ale tak naprawdę jedyne co nas ogranicza to nasza wyobraźnia. Latem rządzi promienista cera, a mieniące się drobiny rewelacyjnie odbijają się w słońcu.

Ulubionymi barwami w marce Oio Lab, poza mocnym kolorem, jest delikatny odcień złota, soczystej brzoskwini i karmelu - szczególnie jeśli pojawiają się na twarzy.

Nasz sprawdzony sposób na letni, zdrowy glow w 3 krokach?

Gel-Lotion Fusion Skoncentrowane Serum Rozświetlające do Twarzy

Upiększające serum rozświetlające pozostawia naturalnie promienną, wypoczętą i zdrowo wyglądającą skórę, zapewniając mierzalne efekty już po 1 godzinie od pierwszego użycia. Serum dodające blasku zawiera naturalne ekstrakty z Tremella Fuciformis*, nasion glediczji trójcierniowej, otrzymywany przyjazną dla środowiska metodą ekstrakt z kowniatka morskiego** oraz składniki nawilżające i stymulujące syntezę elastyny.

i Autor: materiał prasowy Oio Lab

Melting Blush – SUNLIT Koloryzujący Balsam do Powiek i Policzków

Wielozadaniowy, koloryzujący balsam o kremowej konsystencji zawiera zaawansowane ekstrakty roślinne, woski kwiatowe i pigmenty mineralne, zapewniając natychmiastowy efekt odżywczego koloru - jak po czasie spędzonym wśród natury. Ten wielofunkcyjny balsam wzbogacony w ekologiczny ekstrakt z drzewa korkowego, stabilną witaminę C oraz botaniczne składniki nawilżające i wygładzające - upiększa skórę świeżym kolorem i nadaje jej zdrowe, jednolite wykończenie.

i Autor: materiał prasowy Oio Lab

Hyperfresh Balm QUANTUM GLOW Pielęgnujący Rozświetlacz

Wielofunkcyjny balsam rozświetlający zapewnia natychmiastowe, hiperświeże wykończenie i intensywnie pielęgnuje skórę przy każdej aplikacji. Ultradrobne, odbijające światło naturalne minerały pozostawiają gładką taflę światła i super-wypoczęty, naturalnie promienny wygląd. Unikalna formuła, bogata w zaawansowane ekstrakty roślinne, w tym ultra-stabilną witaminę C, organiczny olej z mongongo i ekologiczny ekstrakt z kory drzewa korkowego, nawilża i odżywia skórę.

i Autor: materiał prasowy Oio Lab