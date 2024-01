Wygrała w sądzie z PiS. Teraz wróciła do TVP Info. Jej mąż to gwiazda TVN24

To niespodzianka!

Finałowy odcinek 10. edycji "Rolnik szuka żony" przyniósł jak zawsze sporo emocji. Okazało się, że niemal wszystkie programowe pary się rozpadły. Spotkanie przed kamerami przyniosło więc i łzy, i mocne słowa. Rozstanie Artura i Sary było jeszcze bardzo świeże, rany nie zdołały się zabliźnić, co szczególnie rzucało się w oczy w wypadku młodej dziewczyny. Sara próbowała powściągnąć emocje, ale wspomnienie niedawnych wydarzeń, nie pozwalało jej zachować spokoju. Sara łamiącym się głosem przyznała na oczach tysięcy Polek i Polaków, że w tydzień nie da się zapomnieć, a w programie "straciła cząstkę siebie". Rolnik nie ułatwiał jej sprawy. Zdawał się wyprany z jakichkolwiek uczuć do dziewczyny, którą jeszcze kilka tygodni wcześniej zapraszał do wspólnego życia.

Artur z "Rolnik szuka żony" już ma nową dziewczynę?

Rolnik zszokował widzów przechwałkami o tym, jak ogromne powodzenie ma po programie i ile dostaje wiadomości od dziewczyn. Przyznał też, że po chwili odpoczynku pilnuje, jak to określił, wybrać się na łowy. Od emisji odcinka minęły zaledwie trzy tygodnie, a w jego osobistym życiu najwyraźniej coś się zmienił. Mężczyzna miał dotychczas na Facebooku ustawiony status "wolny", teraz zmieniał go na "w związku". Czyżby już znalazł nową miłość? A może sprawdzą się lotki o tym, że spotyka się z kimś już od dawna. Warto dodać, że Sara też już chyba otrząsnęła się po rozstaniu, a przynajmniej zajęła się innymi sprawami. Rzuciła się w wir pracy i zdaje się, że sytuacja jej służy. Na nowych zdjęciach wygląda zjawiskowo.

Galeria: Sara i Artur w finale "Rolnik szuka żony"