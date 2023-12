Nie do wiary, co 91-letnia Sława Przybylska wyprawia na scenie z okazji Chanuki. Nagranie nie pozostawia złudzeń

Uśmiechnięta i wrażliwa Sara nie mogła się chyba spodziewać, że jej wielka historia miłosna, rozgrywana na oczach tysięcy Polek i Polaków, skończy się w taki sposób. Niestety nie było "żyli długo i szczęśliwie". Choć młoda dziewczyna najwyraźniej zdążyła się zaangażować w związek z Arturem - przystojnym rolnikiem, to ze strony mężczyzny wszystko okazało się chwilowym zauroczeniem. Gdy zdał sobie z tego sprawę, zerwał znajomość. Oboje przyjechali na nagrania finałowego odcinka w tydzień po rozstaniu. Ona, ze złamanym sercem, ale i dużym spokojem w sobie. On - ze sporą dawką buty, za co mocno oberwało mu się od internautów.

Artur i Sara rozstali się. Arturowi pierwsze zauroczenie szybko minęło, Sara cierpiała

W finałowym odcinku "Rolnik szuka żony" w indywidualnej wypowiedzi do kamery zasmucona Sara powiedziała, że straciła cząstkę siebie. Przyznała też, że jeszcze przed zerwaniem Artur potrafił nie odzywać się do niej przez kilka, a nawet kilkanaście dni. Również w sieci krążyły rożne pogłoski o tym, że między nimi nie ułożyło się po myśli dziewczyny, a wręcz, że rolnik rzucił ją dla innej. Wiązano go z jedną z kandydatek, a nawet z Anną Derbiszewską, która, jak wiemy, związała się z jednym ze swoich kandydatów - Kubą.

Sara zabrała głos po finale "Rolnik szuka żony": "Życie toczy się dalej i i trzeba z niego korzystać i czerpać garściami"

Po finale Sara zniknęła z mediów, nie wypowiadała się na temat tego, co się stało. W końcu jednak przerwała milczenie. W relacji na InstaStory podziękowała za ogrom wsparcia, jaki dostała od fanów. Dodała też, że traktuje niedawne wydarzenia jako ważną życiową lekcję. "Kochani, z całego serca dziękuję za ogrom wiadomości jakie od was dostaję. Jest to dla mnie niesamowite wsparcie. Każda sytuacja i relacje mają nas czegoś nauczyć o życiu, innych, ale przede wszystkim o nas samych. Najważniejsze jest jednak żeby wyciągać z tego wnioski i pracować nad sobą. Życie toczy się dalej i i trzeba z niego korzystać i czerpać garściami. Ściskam was z całego serducha" - czytamy w poście. Zuch dziewczyna!