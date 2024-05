Monika Mazur przez rolę w "Na Sygnale" nie zrobiła większej kariery?

Nie raz już historia pokazała, że główna rola w popularnym serialu nie gwarantuje dalszego rozbiegu kariery. Choć Monika Mazur z serialu "Na Sygnale" na brak pracy nie narzeka, to jednak przyznaje, że są minusy takiej sytuacji. Stara się mimo wszystko odnajdować również pozytywy. - Serial na pewno trochę mnie zaszufladkował. To była trudna decyzja jedenaście lat temu. Wiedziałam, że to może się różnie skończyć. Mimo wszystko nie żałuję, że przyjęłam angaż w „Na Sygnale” i jestem wdzięczna za pracę, którą mam – mówi „Super Expressowi” Monika.

Kim jest Monika Mazur? Jakie ma osiągnięcia?

Monika Mazur to urodzona we Wrocławiu aktorka telewizyjna, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, którą ukończyła w 2016 roku. Z aktorstwem jest związana od najmłodszych lat. Na zajęcia teatralne uczęszczała od siódmego roku życia, a w wieku 13 lat po raz pierwszy stanęła na planie filmowym. Popularność przyniosła jej rola ratowniczki medycznej Martyny w serialu paradokumentalnym TVP2 "Na Sygnale". Wcześniej można ja było oglądać m.in. w "Sali samobójców" Jana Komasy, "7 rzeczach, których nie wiecie o facetach" oraz serialach: "Licencja na wychowanie", "Galeria" i "Ojciec Mateusz". W 2016 roku Monika Mazur wzięła udział w programie TVP2 "Przygarnij mnie". W 2017 roku Monika Mazur dołączyła do obsady spektaklu "Single po japońsku", w którym zastąpiła Annę Muchę. Artystka uwielbia niespodzianki do tego stopnia, że gdyby złapała Złotą Rybkę, to bez spełnienia życzeń wpuściłaby ja z powrotem do wody.

Monika Mazur - życie prywatne

Monika Mazur związana była z aktorem Teatru Powszechnego Tomaszem Chrapustą. Razem wzięli udział w programie "Przygarnij mnie", w którym zaadoptowali psa Charliego. Para poznała się podczas nauki w krakowskiej PWST. Łączyło ich zamiłowanie do aktywności i podróży. Doczekali się wspólnego syna. Plotki głoszą, że nie są jednak już razem.

Monika Mazur: „Skupiam się na pracy, a nie na skandalach"