Artur złamał serce Sarze. "Straciłam cząstkę siebie". Mocne słowa w finale edycji

Kolejna edycja programu "Rolnik szuka żony" przeszła do historii. W finałowym odcinku okazało się, że dwie pary, które zdawały się pewniakami, rozpadły się. Dariusz i Artur nie zdecydowali się na kontynuację znajomości ze swoimi wybrankami. Zdecydowanie bardziej zaangażowane w relacje kobiety - Sara i Nicola nie potrafiły ukryć targających nimi emocji. Panowie niespecjalnie się starali, by ułatwić im rozstanie.

Artur złamał serce Sarze

Sara i Artur wydawali się bardzo dobraną para. Choć widać było, że Sara jest bardziej otwarta na ten związek, to powściągliwość Artura można było zrzucić do pewnego momentu na charakter mężczyzny. W finałowym odcinku wyszło jednak na jaw, że dystans Artura miał drugie dno. - Poczułem, że to było zauroczenie, za szybko to się działo. Już poczułem to wcześniej, myślałem, że to mi przejdzie, ale nie przeszło. Od razu powiedziałem Sarze, jaka jest sytuacja i zakończyliśmy to. Stwierdziłem, że nie ma sensu dalej się męczyć. Minęły te uczucia - przyznał zimno Artur.

Sara, choć starała się opanować, nie bardzo potrafiła jednak ukryć targające nią uczucia. Przyznała, że rozstali się tydzień wcześniej, a ona jeszcze nie poradziła sobie ze swoimi emocjami. - Tego się nie traci w ciągu tygodnia - wyznała łamiącym się głosem. Dodała także, że straciła czas, energie i cząstkę siebie, a Artur chwilami traktował ją jak dodatek do reszty swojego życia.

W sieci na Artura posypały się gromy, Sara dostała mnóstwo wsparcia

Internauci nie kryli zawodu z takiego obrotu sytuacji, ale i dezaprobaty dla zachowania rolnika. "Artur od początku mydlił jej oczy a teraz udaje, same pajace w tej edycji, na prawdę szkoda tych dziewczyn", "Ja nie wiem z czego on się tak cieszy??? Złamał dziewczynie serce i siedzi i bezczelnie rechocze. Kawał chłopa, 30 na karku, a zachował się jak mały chłopiec. Rozczarował mnie.", "Okropny facet, mam nadzieję, że karma do niego wróci" - to tylko niektóre z komentarzy, pod jego adresem. Sara dostała natomiast wiele wsparcia i ciepłych słów: "Sara jesteś super, inny facet będzie dziękował Bogu że Cię ma ! Głowa do góry, to minie i będziesz szczęśliwa", "Sara tak młoda dziewczyna, a taka klasa i zrównoważenie. Brawo".

