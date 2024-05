Kim jest ukochana Marcina Hakiela? Prawda wyszła na jaw

Co on ma na nogach?

Ukochana Marcina Hakiela jeszcze niedawno nie była aż tak otwarta na rozmawianie z internautami na temat swoich prywatnych spraw. Kobieta coraz bardziej się jednak otwiera i rozprawia o tym, czym się zajmuje oraz jak poznała ukochanego.

Kim jest partnerka Marcina Hakiela?

Nowa partnerka Marcina Hakiela na początku nie była zbyt chętna do tego, aby towarzyszyć tancerzowi na oficjalnych wyjściach. Raczej stała w cieniu. Widać, że dziś nie ma z tym żadnego problemu. Zaliczyła już pierwsze wywiady, a także pojawiła się na kilku "ściankach".

Ostatnio Dominika zorganizowała na swoim instagramowym koncie "Q&A", w którym odpowiedziała na pytania wścibskich internautów. Wypowiedziała się na temat różnicy wieku, która jest między nią a Marcinem - to aż 9 lat.

"Dla mnie to tylko liczba. Na co dzień o tym nie myślę, chociaż liczę, że w następnym życiu poznamy się szybciej" - mówiła w sieci nowa partnerka Hakiela.

Internauci zapytali Dominikę również o to czym się zajmuje, na co ona odpowiedziała, że: "Życiem". Fani zakochanych nie dawali za wygraną i postanowili zapytać, jak para się poznała.

"Na straganie, w dzień targowy... Kupował u mnie czereśnie :)" - odpadała Dominika.

Na sam koniec "rozmowy" z fanami kobieta dodała, co według niej jest ważne w relacji.

"Myślę, że oboje czujemy się swobodnie, w związku muszą być emocje, bez emocji nic nie ma sensu :)" - dodała na koniec.

Jeden z internautów zapytał Dominikę o to, czy wiedziała kim jest Hakiel. Kobieta wyznała, że jako mała dziewczynka oglądała go w "TzG", jednak nigdy nie przypuszczała, że będzie z nim w związku.

"Wiedziałam, kim jest Marcin, ale niespecjalnie interesowałam się nim i jego poprzednim życiem. Oglądałam go jako 10-latka w "Tańcu z Gwiazdami", później przypomniałam sobie o nim, jak był już wolny i widziałam jego wywiady... A później to widziałam go już u siebie na kanapie" - pisała Dominika w sieci.

