Marcin Hakiel i jego partnerka Dominika od niemal pół roku, tworzą zgrany duet w polskim show-biznesie. Jego ukochana kibicowała mu kiedy podbijał parkiet z Dagmarą Kaźmierskierską. Ostatnio nowa miłość tancerza otworzyła się i odpowiadała na pytania internautów. Co udało się nam dowiedzieć?

Ukochana Marcina Hakiela opowiada o początkach ich związku

W miniony wtorek partnerka Marcina postanowiła zaangażować swoich obserwatorów i zorganizowała tzw. Q&A, podczas którego internauci mogli zadawać "tylko nietuzinkowe, odważne pytania" - przypomina "Pudelek". Dominika publikowała tylko te, na które miała ochotę odpowiadać. Ku wielkiej radości fanów, wśród kilku odpowiedzi, znalazły się też wątki związku z Marcinem Hakielem! Czego można było się dowiedzieć?

Dzięki relacji od Dominiki, internauci dowiedzieli się, jak wyglądała ich pierwsza randka. Pierwsze spotkanie miało miejsce w kawiarni.

- Byliśmy w restauracji. Z kawy zrobił się wspólny obiad. Wrażenia były takie, że przy bliskim poznaniu zostałam bardzo pozytywnie zaskoczona - napisała, podczas Q&A, na Instagramie.

Dominika o Marcinie Hakielu: "Oglądałam go jako 10-latka w "Tańcu z Gwiazdami"

Jednak to nie wystarczyło fanom. Jedno z wielu pytań od internautów, także dotyczyło relacji z Hakielem. Inny fan zapytał, czy Dominika wiedziała o celebryckim życiu tancerza. Kobieta wyznała, że już jako 10-latka oglądała go w "Tańcu z Gwiazdami". Jednak nie wzdychała do niego.

- Wiedziałam, kim jest Marcin, ale niespecjalnie interesowałam się nim i jego poprzednim życiem. Oglądałam go jako 10-latka w "Tańcu z Gwiazdami", później przypomniałam sobie o nim, jak był już wolny i widziałam jego wywiady... A później to widziałam go już u siebie na kanapie - wyznała na Instagramie, cytuje "Pudelek".

Może z biegiem czasu, ta nowa para w polskim show-biznesie, coraz chętniej zacznie się publicznie wypowiadać na temat swojej relacji.