Marcin Hakiel i Dominika zostaną rodzicami. Partnerka tancerza jest w ciąży

To już nie jest tajemnica! Marcin Hakiel i jego ukochana Dominika zostaną rodzicami. Partnerka tancerza osobiście potwierdziła tę informację w rozmowie z wspomnianym portalem! O tym, że zakochani chcieliby powiększyć rodzinę, mówiło się od dawana. Dominika zupełnie tego nie ukrywała, a Marcin Hakiel też - jeszcze w zeszłym roku przyznał, że "more kids, more fun" (więcej dzieci, więcej radości). Z kolei tuż po burzliwym rozstaniu z Kasią Cichopek w rozmowie z Plejadą był pytany o to, gdzie widzi siebie za pięć lat. Już wtedy chyba marzył o kolejnym potomku. - Jakiś wózek mógłby być. (...) Myślę, że jeszcze dam radę - stwierdził. Od tej rozmowy minęły zaledwie niecałe dwa lata... Przed tancerzem i jego partnerką jest jeszcze ułożenie relacji z pozostałą dwójką dzieci Marcina Hakiela. Wydaje się jednak, że wszystko jest na dobrej drodze. Właśnie spotkaliśmy tancerza, Dominikę i jego córkę Helenkę (11 l.) na wspólnym spacerze.

Marcin Hakiel z partnerką i córką Helenką na spacerze. Nagle Dominika złapała się za brzuch

Nie była to zwykła przechadzka. Cała trójka zajadała się lodami i goframi, a ma ich twarzach malował się uśmiech. Po prostu sielanka... Nagle Dominika złapała się za brzuch. Pewnie wyczuwa już ruchy maleństwa. W trudnych ciążowych momentach zapewne będzie mogła liczyć na Marcina Hakiela, który doskonale wie, jak postępować z kobietą w ciąży. Jeszcze bardziej przyda się jego doświadczenie w opiece nad małymi dziećmi. W końcu przechodził to już dwukrotnie. Dla Dominiki taki partner to prawdziwy skarb. W naszej galerii prezentujemy zdjęcia ze spaceru Marcina Hakiela z Dominiką i Helenką.