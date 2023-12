Finałowy odcinek "Rolnik szuka żony 10". Darek rzucił Nicolę, a Sara Artura?

Z ostatniej chwili! Edyta Górniak nie stawiła się na samolot do USA. Wszystko przez problemy zdrowotne. Wiemy, co z jej występami w Ameryce

Marta Manowska spotka się z bohaterami "Rolnik szuka żony 10" przy studni na rynku w Kazimierzu Dolnym, po czym zaprosi ich do studia. Tam rolnicy spotkają się ze swoimi kandydatami, których zaprosili na gospodarstwo. Ze zwiastuna finałowego odcinka wynika, że nie wszyscy uczestnicy dodają. Prawdopodobne, że nie zjawią się wszystkie dziewczyny od Waldemara Gilasa. Kinomaniak Waldek wybrał Ewę Kryzę i podziękował Dorocie. Wcześniej w atmosferze skandalu z programem pożegnała się Anna, która według widzów nie zachowała klasy.

Agnieszka Kwiatkowska (40 l.) nie wybrała żadnego kandydata. Odesłała do domu, Irka, Janka i Mateusza. W trakcie programu okazało się, że Ireneusz brał udział w kilku programach randkowych, spotkał się także na kolacji z samą Julią Wieniawą. Anna Derbiszewska (36 l.) ostatecznie wybrała Jakuba (30 l.), ojca trójki dzieci. Udało im się stworzyć związek, póki co na odległość. Dariusz Machałowski podziękował Marii i Natalii, wybierając Nicolę Gawrońską. Według krążących plotek para nie jest już razem. Czyżby dziewczynie nie pasowało zachowanie rolnika i jego seksistowskie żarty?

Zagadkowo jest także u Artura Przybysza i Sary. W trakcie programu rolnik całował się z Olą, z której jednak zrezygnował, gdyż ta nie była pewna przeprowadzki. Na początku odesłał do domu Blankę Świercz. Na ostatniej imprezie andrzejkowej uczestników "Rolnik szuka żony" Artur bawił się jednak bez Sary, co spotęgowało domysły o tym, że para nie jest już razem, a on sam mógł wrócić do Oli. Według innych plotek szykował jednak zaręczyny z Sarą. Jaka jest prawda o relacjach uczestników "Rolnik szuka żony"? Dowiemy się tego już w niedzielę, 10 grudnia po godz. 21:30.