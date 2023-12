Uczestnicy "Rolnik szuka żony" w "Jaka to melodia?"

Finał 10. edycji programu "Rolnik szuka żony" już lada moment. Widzowie w ostatnich tygodniach mogli śledzić losy uczestników, którzy szukali miłości swojego życia. Niektórzy z nich postanowili wykorzystać swoje pięć minut sławy i chętnie pojawiają się w telewizji. Anna Derbiszewska, Agnieszka Kwiatkowska i Waldemar Gilas pojawili się ostatnio na planie programu "Jaka to melodia?". O występie poinformował na Instagramie Waldemar. - Kochani razem z Aga i Ania mieliśmy przyjemność zagrać w @jaka_to_melodia_tvp na szczytny cel charytatywny. Niebawem będziecie mogli zobaczyć nasze starania - pochwalił się rolnik. Ania zaś skomentowała krótko: - To był fajny dzień - napisała w poście obok zdjęć ze studia.

Agnieszka z "Rolnik szuka żony" zachwyciła wyglądem

Nie da się ukryć, że uczestnicy show "Rolnik szuka żony" przeszli niemałą przemianę wyglądu. Najbardziej widać to u Agnieszki, która do programu "Jaka to melodia?" włożyła przepiękną czerwoną sukienkę z mocno wyciętym dekoltem karo. Do tego dobrała perłową biżuterię. Wyglądała niczym gwiazda filmowa. Jednak raczej to nie zaskoczyło fanów, gdyż Aga niejednokrotnie udowadniała w telewizji, że ma smykałkę do mody i potrafi stworzyć fantastyczne kreacje. Już nie możemy się doczekać odcinka, w którym wystąpi, by zobaczyć ją w tej kreacji.

