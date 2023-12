Tuż przed finałem "Rolnik szuka żony" u Ewy i Waldka zawrzało. Na gospodarza posypały się gromy

Relacja Ewy i Waldemara z "Rolnik szuka żony" utknęła w martwym punkcie. Bohaterowie randkowego show TVP zamiast się do siebie zbliżać, wydają się mówić różnymi językami. Ewa oczekuje od Waldemara konkretnej i stanowczej postawy wobec rodziców. Szanuje starszych ludzi, ale nie wyobraża sobie życia pod jednym dachem z nieakceptującą jej rodziną Waldemara. Podczas romantycznej kolacji wyraźnie zaznaczyła swoje stanowisko w tej sprawie. - Ponoć matka wie więcej. Może czuje, że nie jestem odpowiednia dla Waldka? - zastanawia się kobieta.

Co na to Waldemar? Z jednej strony zapewnia, że rozwiąże ten problem i porozmawia z rodzicami, z drugiej jednak wyraźnie widać, że za specjalnie się do tego nie pali. A to nie pierwszy raz, kiedy obiecywał Ewce, że załatwi tę sprawę. Wielkimi krokami zbliża finał show, a ona nadal nie wie, na czym stoi. trudno się dziwić jej wahaniom. Waldemar wydaje się być tym sfrustrowany., co wyraził jasno w ostatnim odcinku: - Stoimy w miejscu. (...) Między nami nie było tak, jakbym sobie wyobrażał, żeby było (…). Liczyłem na to, że się wszystko szybciej rozwinie - komentuje w programie.

Internauci za to nie mają już żadnych wątpliwości. Patrzą na te relację z boku, bez emocji i bez nadziei, na coś wyjątkowego i widzą przepaść pomiędzy uczestnikami. W komentarzach dają znać Ewie, że powinna dać sobie spokój, bo nie pasują do siebie z Waldemarem. Na mężczyznę posypało się sporo gromów. Czy Ewa posłucha tych rad czy tez postanowi bronić Waldemara. Okaże się już w niedzielę, 10 grudnia.

