Dorota z "Rolnik szuka żony" po odejściu z programu powiedziała TO o Waldemarze. Wreszcie prawda wyszła na jaw

Dorota opuściła gospodarstwo Waldemara. Pożegnanie było bardzo emocjonalne

Dorota była jedną z trzech kandydatek, które Waldemar z "Rolnik szuka żony" zaprosił do siebie do domu. Skromna, spokojna i pracowita dziewczyna szybko skradła serca widzów, rodziców rolnika, a nawet zyskała sympatię konkurentek. Tylko zapatrzony w Ewę Waldek wydawał się nieczuły na jej niezaprzeczalny urok. Gdy Dorota zdała sobie sprawę z tego, że relacja Waldka i Ewy zaczyna się zacieśniać, postanowiła usunąć się z ich drogi i zdecydowała się wyjechać z gospodarstwa 41-latka. Jej pożegnanie przyniosło bardzo wiele emocji i łez. Płakała nie tylko Dorota, łzy ronił także Waldek. Nawet Ewa, która teoretycznie powinna być zadowolona z takiego przebiegu sytuacji, nie kryła wzruszenia i ukradkiem wycierała oczy. Konia z rzędem temu, kto się nie wzruszył przed telewizorem.

Dorota ustąpiła pola Ewie. Po powrocie do domu wyznała prawdę na temat Waldka

Dorota wyjechała, a w sieci zaczęły się pojawiać pogłoski, że Ewa nie zdecydowała się na związek z Waldemarem. Choć rolnik był wyraźnie zainteresowany kontynuacją znajomości, kobieta podobno dała mu kosza. Sieć huczała od komentarzy, a znakomita większość publiki poparła tę, jeszcze niepotwierdzoną, decyzję Ewy. Waldemar "nie kupił" serc telewidzów. Ich ocena rolnika nie była pozytywna, padały określenia "pozer" czy "bawidamek". Oskarżano go też o przedmiotowe traktowanie dziewczyn i zabawę ich uczuciami. Wreszcie głos zabrała Dorota. Uczestniczka po powrocie do domu przyznała, jaki Waldemar jest naprawdę.

"Nie oceniajmy ludzi tak pochopnie, bo jako człowiek jest cudownym człowiekiem, a tv pokazuje to co chce pokazać by była oglądalność. Nie zapominajmy o tym" - napisała Dorota pod jednym z niepochlebnych komentarzy na temat rolnika, a my zaczęliśmy się zastanawiać, czy jednak to nie Dorota jest tajemniczą "wyjątkową osobą" z romantycznej fotografii Waldemara.