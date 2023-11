Rolnicy zadali szyku w finałowym odcinku hitu TVP. Elegancka Agnieszka i drapieżna Ania. Waldek zabłysnął [ZDJĘCIA]

Co z jej zdrowiem?

Już w niedzielę przekonamy się, którzy z piątki bohaterów tegorocznej edycji "Rolnik szuka żony" znaleźli w programie miłość i związek. Ten sezon obfitował w nagłe zwroty akcji i kontrowersyjne wydarzenia. Uwagę w sposób szczególny przyciągał wątek Waldemara, u którego zawsze coś wie działo.

W gospodarstwie 41-latka z Kujaw nadal przebywają dwie kandydatki - Ewa i Dorota, a rolnik w miniony weekend podgrzał atmosferę publikując fotkę z romantycznego wieczoru z "wyjątkową osobą". Pamiętajmy jednak, że w trakcie nagrań wyszło na jaw, że rolnik utrzymywał także bliską relację z kobietą spoza programu. Która z kobiet ostatecznie zdobyła jego serce i zajęła miejsce jego boku?

U pozostałych kandydatów sprawy też mogą potoczyć się różnymi torami. W gospodarstwie Darka została już tylko Nikola, jednak wybranka rolnika nie przypadła do serca jego rodzicom. U Artura pozostała Sara. Jakie ostateczne decyzje zapadną u rolniczek? Dziewczyny przygotowały się do finałowego odcinka. Agnieszka postawiła na elegancką suknię w kolorze morskiej zieleni, do tego dobrała cieliste szpilki. Wyglądała bardzo szykownie. Ania wybrała bardziej drapieżną stylizacje - sukienkę w panterkowy wzór i wysokie czarne kozaki.

Panowie postawili na klasykę - Darek założył garnitur ciemnogranatowym odcieniu, Waldemar zaś w szarości. Artur do czarnych spodni dobrał nieco bardziej casualową miękką marynarkę. Ponownie uwagę zwrócił Waldek. Tym razem za sprawa dużego, złotego zegarka. Wreszcie zabłysnął.

Królowa pieczarek została okrzyknięta mianem najpiękniejszą uczestniczką programu Rolnik szuka żony