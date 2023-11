Waldek z "Rolnik szuka żony" znalazł miłość! Pochwalił się romantyczną fotką. To Ewa czy Dorota?

Miłosne perypetie Waldemara w programie "Rolnik szuka żony" uważnie śledzi spore grono telewidzów. Kujawiak wzbudza skrajne emocje - jedni mu kibicują, by znalazł wymarzoną życiową partnerkę, inni przeciwnie - doradzają kandydatkom 41-latka, by czym prędzej uciekały. Wielu internautów przyznaje, że to ten wątek przyciąga ich przed ekrany telewizorów. U Waldka nigdy nie jest nudno.

Przypomnijmy, że do Waldemar zaprosił do swojego gospodarstwa trzy kobiety - Annę, Dorotę i Ewę. Anna odpadła jako pierwsza. Spokojna i poukładana Dorota przypadła do serc rodzicom rolnika, ale czy to wystarczy, aby zbudować związek? Zwłaszcza, że nawet niewprawny obserwator mógł zauważyć, że rolnikowi w oko wpadła Ewa.

Ewa Kryza to artystyczna dusza, piosenkarka, a przy tym piękna i zgrabna kobieta. Waldemar nigdy nie krył ogromnego zainteresowania dziewczyną, a podczas randki pokusił się nawet o komentarz, że świetnie by razem wyglądali. Tyle, że rzeczone spotkanie w cztery oczy nie do końca wypadło po jego myśli. Zestresowany rolnik popełnił parę gaf, zaś Ewa wykazała się sporą cierpliwością. Czy kolejny raz puści w niepamięć nie do końca odpowiednie zachowanie bohatera? Przecież już wcześniej goszczące u niego kobiety wybaczyły mu wtopę z kontaktami z kobietą spoza programu.

Czy Waldemar zakończy udział w programie jako mężczyzna zajęty? O tym przekonamy się już w najbliższą niedzielę. Którą z kobiet wybierze i czy w ogóle. Rolnik w ostatni weekend podgrzał atmosferę wokół siebie publikując romantyczne zdjęcie z "wyjątkową dla niego osobą". To Ewa czy Dorota? A może ktoś zupełnie inny?

