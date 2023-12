Szokujące doniesienia przed finałem "Rolnik szuka żony". Darek i Nicola się rozstali?! "Zerwał z nią SMS-em"

Finał "Rolnik szuka żony". Nicola i Darek zerwali?

Na finał 10 edycji programu "Rolnik szuka żony" widzowie czekają z zapartym tchem. Wszystko przez doniesienia o zmianach, jakie dokonały się u uczestników programu tuż przed zakończeniem programu. Podobno Ewa da kosza Waldemarowi, a Artur Sarze. Z kolei Agnieszka ma jednak znaleźć miłość, mimo że odprawiła wszystkich kandydatów. Czy te plotki się potwierdzą? Dowiemy się już 10 grudnia na antenie TVP 1. Teraz oliwy do ognia dolały doniesienia o rzekomym rozstaniu Nicoli i Darka z "Rolnik szuka żony". Przez cały program para całkiem dobrze się dogadywała, jednak jak się okazuje już na imprezie andrzejkowej, która odbyła się na początku grudnia i brali w niej udział byli i obecni uczestnicy show, dało się zauważyć, że Nicola unika towarzystwa Darka. - Niż cola i Darek przyjechali na zlot rolników, jednak unikali się jak ognia. Widać było, że między nimi nie dzieje się najlepiej. Wszyscy mocno imprezowali, nie wylewali za kołnierz. Nicola robiła sobie zdjęcia ze wszystkimi, tylko nie z Darkiem. Jest zniesmaczona jego zachowaniem i tekstami na imprezie. Rolnik pokazał się z jeszcze gorszej strony, niż w telewizji. Na oczach Nicoli podrywał inną dziewczynę, a potem z nią zniknął - zdradził w rozmowie z portalem Plejada jeden z uczestników imprezy.

Darek zerwał z Nicolą SMS-em?!

To jednak nie koniec druzgocących doniesień na temat relacji Nicoli i Dariusza z "Rolnik szuka żony". Ponoć Nicola i Darek nie spotykają się ze sobą od kilku tygodni. - Po programie spędzili ze sobą dwa tygodnie. Nicola pojechała do niego na wieś, a później dowiedziała się, że "to nie to". Zerwał z nią SMS-em. Rozstali się już w wakacje - dodał rozmówca w mediach. Sam Dariusz nie potwierdził tych informacji. - Nie będę komentował, nie życzę sobie pisania bzdur na mój temat - zaznaczył w Plejadzie rolnik.

