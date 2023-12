Klaudia Halejcio wysyła porządne rózgi na Wiejską w Warszawie. "Do usłyszenia panie Szymonie"

Emisja finałowego odcinka 10. edycji "Rolnik szuka żony" zaplanowana jest na niedzielę, 10 grudnia, na godzinę 21.30. Zapowiada się bardzo emocjonująca końcówka show, a sami bohaterowie dodatkowo podgrzewają atmosferę. Na grupach fanowskich wrze, wszyscy prześcigają się w teoriach i domysłach i nic tak naprawdę nie jest pewne. W ciągu ostatnich kilku dni rozeszły się wieści o tym, że rozpadły się związki zarówno Artura i Sary, jak i Darka i Nikoli. Waldemarowi i Ewie też już nikt nie daje wielkich szans. Czyżby tylko Ania i Kuba wyszli z programu z drugą połówką? Niekoniecznie.

Zastanawiające jest zachowanie Waldemara i Doroty. Rolnik co prawda odprawił kobietę ze swojego domu, by budować relację z Ewą, ale nikt już chyba nie ma złudzeń, że przysłowiowych dzieci z tego nie będzie. Pamiętajmy jednak, że kilka tygodni temu rolnik opublikował na Instagramie wymowną fotkę, która wyraźnie sugeruje, że 41-latek z Kujaw znalazł miłość i szczęście. Wkrótce po tym Dorota podczas dyskusji na jej profilu na Instagramie stanęła w obronie atakowanego przez Internautów Waldka. Zaś tydzień temu zamieściła tajemniczy wpis o tym, że "trudne drogi prowadza często do pięknych miejsc".

W innych wpisach, zarówno Dorota, jak i Waldemar wyznali poniekąd, że boją się finałowego odcinka. Dorota w obszernej wypowiedzi odniosła się do ludzkiej zawiści, Dariusz przyznał, że obawia się tego, co i jak zostanie pokazane w niedzielnym finale. "Ja już czekam z niecierpliwością, choć jak wcześniej wspominałem nie wiem czego mogę się po tym finale w TV spodziewać. Jedno jest pewne... Ja wiem doskonale, jak było w mojej historii i liczę na rzetelne i prawdziwe przedstawienie, co się naprawdę wydarzyło, gdy zgasły kamery." - czytamy na profilu Waldemara. W 30-sekundowym zwiastunie bardzo ciepłe powitanie obojga pokazano aż dwukrotnie. W dyskusji na Instagramie na pytane zadane przez jedną z obserwujących, czy Waldek czasem nie jest z Dorotą, ktoś inny odpowiedział krótkim, ale pewnym "Jest". Może ma dobre źródło? Miejmy nadzieję, że wieczorem wszystko się wyjaśni.