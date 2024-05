Nagie zwłoki kobiety w Raciborzu. Wstrząsające informacje! "Doszło do zabójstwa"

i Autor: Ela Piotrowska/Radio ESKA /archiwum Mężczyzna zaginął w listopadzie. Jego zwłoki odnaleziono w jednym z garaży w Łodzi

SZOKUJĄCE SZCZEGÓŁY

Nagie zwłoki kobiety w Raciborzu. Są zarzuty dla sprawców. "Doszło do zabójstwa"

We wtorek, 21 maja, za sklepem w centrum Raciborza przypadkowy przechodzień odkrył zwłoki nagiej kobiety. Zmarła miała na ciele widoczne obrażenia. Teraz prokuratura ujawniła szokujące szczegóły: doszło do zabójstwa, w sprawie którego zatrzymano dwie osoby - 45-latka i 40-letnią kobietę. Oboje przyznali się do popełnienia zbrodni. Szczegóły tego zdarzenia są wstrząsające.