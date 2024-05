Groza! 4-latek zniknął z placu zabaw. Takiego finału nikt się nie spodziewał

Dramat w Bytomiu. Kobiety zmuszane do prostytucji pod szyldem "salonu masażu"

Chwile grozy przeżyła 24-letnia matka, która wraz ze swoim 4-letnim synem korzystała ze sprzyjającej pogody na terenie jednego z placów zabaw w Świętochłowicach. W pewnym momencie chłopiec zniknął matce z oczu, ponieważ pobiegł za nadlatującym ptakiem. 24-latka natychmiast za nim ruszyła, ale chłopiec w jednej chwili zniknął jej z oczu.

Zrozpaczona matka, przeszukując okolicę, zauważyła przejeżdżający patrol drogówki. Mundurowi, widząc wołającą o pomoc kobietę, od razu ruszyli na poszukiwania. O fakcie zaginięcia powiadomili też oficera dyżurnego komendy, który na podstawie czasu i miejsca zaginięcia chłopca sprawdził miejski monitoring.

- Jak się okazało, 4 -letni chłopiec na pobliskim przystanku wsiadł do tramwaju w kierunku Bytomia, a następnie przesiadł się do następnego - w kierunku Chorzowa. Mundurowi wraz z matką chłopca natychmiast ruszyli do sąsiedniego miasta, gdzie, jak się okazało, chłopiec, cały i zdrowy, oczekiwał na klatce schodowej ich domu - podsumowują policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach.

