OGROMNA TRAGEDIA

Horror na Pomorzu. 6-letnia dziewczynka i jej matka zginęły w pożarze

Dramatyczne doniesienia z woj. pomorskiego. W pożarze budynku mieszkalnego i warsztatu w Tczewskich Łąkach zginęły dwie osoby - to 6-letnia dziewczynka i jej ok. 30-letnia matka. Na miejscu pracują służby pod nadzorem prokuratora. Na razie nie wiadomo, co spowodowało pojawienie się ognia.