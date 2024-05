Udawała, że prowadzi "salon masażu" w Bytomiu. Zmuszała kobiety do prostytucji

i Autor: Policja Śląska

Dramat w Bytomiu. Kobiety zmuszane do prostytucji pod szyldem "salonu masażu"

Koszmarne doniesienia z Bytomia. Jak poinformowała Policja Śląska, w mieście zlikwidowano "salon masażu", pod którego szyldem 52-latka zmuszała kobiety do prostytucji. Sutenerce zarzuca się m.in. handel ludźmi - w toku śledztwa ustalono, że brała udział w procederze wywożenia kobiet do Niemiec, by świadczyły tam seksualne usługi.