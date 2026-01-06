16-latka wyciągnięta spod pociągu! W akcji wszystkie służby. Co się stało na dworcu PKP w Mysłowicach?

16-latka została wyciągnięta spod kół pociągu Intercity na dworcu PKP w Mysłowicach. Do wypadku doszło w poniedziałek, 5 stycznia, w godzinach popołudniowych. Nie wiadomo na razie, jak dziewczyna znalazła się na torach, ale udało się ją wydostać dzięki wspólnej akcji służb ratowniczych. 16-latka była przytomna, ale i tak trafiła do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

i Autor: Krzysztof Popławski/ CC BY-SA 4.0 16-latka została wyciągnięta spod kół pociągu Intercity na dworcu PKP w Mysłowicach. Do wypadku doszło w poniedziałek, 5 stycznia, w godzinach popołudniowych. Nie wiadomo na razie, jak dziewczyna znalazła się na torach