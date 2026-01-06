16-latka wyciągnięta spod pociągu! W akcji wszystkie służby. Co się stało na dworcu PKP w Mysłowicach?

Michał Michalak
Michał Michalak
2026-01-06 9:47

16-latka została wyciągnięta spod kół pociągu Intercity na dworcu PKP w Mysłowicach. Do wypadku doszło w poniedziałek, 5 stycznia, w godzinach popołudniowych. Nie wiadomo na razie, jak dziewczyna znalazła się na torach, ale udało się ją wydostać dzięki wspólnej akcji służb ratowniczych. 16-latka była przytomna, ale i tak trafiła do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Mysłowice. 16-latka wyciągnięta spod pociągu Intercity

  • 16-latka znalazła się pod kołami pociągu Intercity na dworcu PKP w Mysłowicach.
  • Dziewczyna, mimo poważnego wypadku, była przytomna i została wydobyta spod składu.
  • Wspólna akcja służb ratunkowych pozwoliła na jej szybkie przetransportowanie śmigłowcem LPR do szpitala.
  • Dowiedz się, jakie są okoliczności tego zdarzenia i w jakim stanie jest poszkodowana.

Nie wiadomo jeszcze, w jaki sposób 16-latka znalazła się pod koła pociągu Intercity, który wjechał na dworzec PKP w Mysłowicach - o sprawie poinformował "Dziennik Zachodni". Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 5 stycznia, ok. godz. 14.30, a na miejscu interweniowały wszystkie służby ratownicze, którym udało się ją wydostać spod składu - dziewczyna była przytomna.

Jak przekazała Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach, było to możliwe dzięki wspólnej akcji strażaków, policjantów i ratowników medycznych. Poszkodowana została najpierw przekazana pod opiekę załogi karetki pogotowia, ale do szpitala przetransportował ją śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

