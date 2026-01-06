- 16-latka znalazła się pod kołami pociągu Intercity na dworcu PKP w Mysłowicach.
Mysłowice. 16-latka wyciągnięta spod pociągu Intercity
Nie wiadomo jeszcze, w jaki sposób 16-latka znalazła się pod koła pociągu Intercity, który wjechał na dworzec PKP w Mysłowicach - o sprawie poinformował "Dziennik Zachodni". Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 5 stycznia, ok. godz. 14.30, a na miejscu interweniowały wszystkie służby ratownicze, którym udało się ją wydostać spod składu - dziewczyna była przytomna.
Jak przekazała Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach, było to możliwe dzięki wspólnej akcji strażaków, policjantów i ratowników medycznych. Poszkodowana została najpierw przekazana pod opiekę załogi karetki pogotowia, ale do szpitala przetransportował ją śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.