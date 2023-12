Najpiękniejsze uczestniczki w "Rolnik szuka żony". Od tych kandydatek trudno oderwać wzrok

Kandydatki ''Rolnik szuka żony" 10 błyszczą na Instagramie

Ostatnia, 10. edycja programu "Rolnik szuka żony" była chyba rekordowa pod względem liczny pięknych kobiet biorących udział w programie. Dwie piękne rolniczki i conajmniej kilka kandydatek rolników mogłoby walczyć o tytuł najpiękniejszej w historii miłosnego show. I choć panowie nie do końca potrafili docenić nie tylko urodę, ale i charaktery i wrażliwość dziewczyn, to one nic na tym nie straciły. Wystarczy zajrzeć na Instagrama Sary czy Ewy, by się o tym przekonać. Panie kwitną, mimo, że nie znalazły miłości.

Najpiękniejsze uczestniczki poprzednich edycji "Rolnik szuka żony"

Wśród uczestniczek poprzednich edycji również można naleźć wiele pięknych dziewcząt. Przyjrzeliśmy się ponownie ich fotografiom i wybraliśmy kilkanaście kobiet, które naszym zdaniem wyjątkowo zapadają w pamięć. Możecie również się im przyjrzeć w naszej galerii. Ich uroda cieszy oczy, a spryt i przebojowość pozwoliły im wykorzystać swoje 5 minut sławy, by przyciągnąć do siebie wielu fanów. Niektóre z nich bardzo aktywnie działają w mediach społecznościowych, cały czas odcinając kupony od występu w telewizji. Są młode, piękne i intrygujące. Śledzicie ich poczynania? Jeśli nie, to zachęcamy.

Galeria: Najpiękniejsze uczestniczki "Rolnik szuka żony"