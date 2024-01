Sara jednak znalazła w programie szczęście. Niesamowity zwrot w życiu uczestniczki "Rolnik szuka żony"

Sara nie rozpacza po Arturze. Niesamowity zwrot w życiu uczestniczki "Rolnik szuka żony"

Choć minęły dwa miesiące odkąd zakończyła się 10. edycja programu "Rolnik szuka żony", to widzowie nadal interesują się, co dzieje się u bohaterów programu. Największe emocje opadły, ale życie uczestników toczy się dalej i dzieje się sporo nowego. Sara nie znalazła związku w miłosnym show, choć Artur zdobył jej serce, przynajmniej przez moment. Po dość dramatycznym rozstaniu dziewczyna była przygnębiona, ale szybko stanęła na nogi.

Sara podeszła do sprawy bardzo rozsądnie. Dała sobie trochę czasu, po czym... wyciągnęła wnioski i ruszyła do przodu. "Każda sytuacja i relacje mają nas czegoś nauczyć o życiu, innych, ale przede wszystkim o nas samych. Najważniejsze jest jednak żeby wyciągać z tego wnioski i pracować nad sobą. Życie toczy się dalej i i trzeba z niego korzystać i czerpać garściami." - pisała na Instagramie, podsumowując swoją nieudaną relację z Arturem.

Sara znalazła w programie cos bardzo cennego: "To zdecydowanie więcej niż mogłam sobie wymarzyć"

Jak powiedziała, tak zrobiła. Widać, że ma się świetnie, nie rozpamiętuje dawnych ran. Przeciwnie- w niedawnej sesji pytań i odpowiedzi zaskoczyła fanów informacją, ze znalazła w programie coś, o czym nawet nie śmiała marzyć. Relację, która daje jej wiele szczęścia. Nie miała tu jednak na myśli związku z mężczyzną, a przyjaźń. Sara znalazła bowiem w programie bratnią duszę w Blance, innej kandydatce do serca Artura. "Ta pani to najlepsze, co mnie spotkało w tym programie. To zdecydowanie więcej niż mogłam sobie wymarzyć. Ani trochę nie żałuję udziału w programie, ponieważ gdybym go nie wzięła, prawdopodobnie byśmy się nie poznały. Powiem nawet, że gdybym miała pewność, że ona tam będzie, wzięłabym udział drugi raz".

Sara z "Rolnika" i Marcin ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Będzie coś z tego?

Ponadto, jak nietrudno zauważyć, Sara dzięki udziałowi w miłosnym show TVP znalazła także duże grono serdecznych i wspierających fanów. Wśród nich są także osoby z innych miłosnych formatów TV. Pod jednym z jej ostatnich postów widzimy komentarz Marcina Wichrowskiego ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia", który nie kryje zachwytu, jaki wzbudza w nim piękna Sara. Niektórzy wieszczą nawet flirt stulecia. Pasowaliby do siebie?

