Sara z "Rolnik szuka żony" wygadała się w sprawie Artura i Oli. Zaskakujące wieści

Artur został skrytykowany po finałowym odcinku "Rolnik szuka żony". Wszystko przez jego zachowanie względem Sary oraz przyznanie się do tego zaczął otrzymywać wiadomości od innych kobiet i zamierza ruszyć "na łowy". Według różnych plotek rolnik ma mieć już nową partnerkę. W mediach pojawiły się informacje, że tą dziewczyną ma być Ola, z którą Przybysz całował się w czasie nagrań do "Rolnik szuka żony". Prawdę o Oli ujawniła Sara podczas Q&A na Instagramie.

Jakubińska utrzymuje kontakt z Blanką Świercz i Olą, z którymi rywalizowała w programie. Piękna agentka nieruchomości, która niedawno przeprowadziła się do Warszawy, wyjawiła prawdę o Oli i Arturze. - Kochani, mam zgodę Oli, więc wam na to odpowiem - napisała Sara pytana o to co sądzi o tym, że Artur ponoć jest z Olą. - Słyszałam już przeróżne teorie na ten temat. Ola jest obecnie w szczęśliwym związku i nie, nie z Arturem - wyjawiła.