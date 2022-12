i Autor: AKPA/Gałązka

Uważa, że nie szanuje tradycji!

Teresa Lipowska miażdży Wigilię u syna. Była zniesmaczona! "To święta prezentów, a nie Bożego Narodzenia"

Teresa Lipowska (85 l.) na tegoroczną Wigilię wybrała się do domu jedynego syna, Marcina Zaliwskiego. Aktorce rodzinne święta nie do końca jednak przypadły do gustu. Krytycznie odniosła się do podawanych zamienników tradycyjnych potraw i ubolewała nad coraz mocniejszym naciskiem na materialny aspekt Gwiazdki. Jej zdaniem prezenty zaczęły liczyć się bardziej, niż wspólne chwile! Oto, co miała do powiedzenia.