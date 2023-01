"No, Boże, co mam powiedzieć?"

Fatalne wieści o zdrowiu Marka Gaszyńskiego. Autor "Snu o Warszawie" trafił do szpitala w ciężkim stanie

Teresa Lipowska to jedna z najpopularniejszych, a zarazem ulubionych aktorek Polaków. Choć ma na koncie mnóstw serialowych i filmowych ról, wszyscy znają ją głównie z "M jak miłość". Jako Basia Mostowiak pojawia się na szklanych ekranach widzów praktycznie w każdy poniedziałek i wtorek, dlatego każdy doskonale wie, jak wygląda. Na przestrzeni lat, co nikogo nie powinno dziwić, zmieniła się. Poznalibyście ją?

Tak Teresa Lipowska wyglądała jako młoda kobieta. Wow - modelka!

Stare zdjęcia znanych osób bardzo często publikowane są w sieci z okazji ich urodzin czy innych świąt. W 2021 roku na instagramowym profilu Kultura wokół Nas pojawiło się porównanie wizerunku Teresy Lipowskiej - tego, jak wygląda obecnie, z tym, jak wyglądała w młodości. Trzeba przyznać, że aktorka, która pomimo iż będzie celebrować w lipcu 86. urodziny, trzyma się świetnie. Zawsze powalała urodą i elegancją. Ponadto nie decydowała się na diametralne zmiany fryzur, pozostając wierną takiej długości włosów, jaką ma aktualnie.

Wiele osób zapewne zastanawia się zapewne, co Teresa Lipowska robi, że ma siłę na pracę i nie narzeka na zdrowie. Jakiś czas temu w wywiadzie dla "Faktu" informowała:

- Pomoczyłam sobie kości w siarce, pogimnastykowałam się. Wszystkim seniorom polecam ruch, on jest najważniejszy. Wystarczy nawet godzinny spacer, a jak się nie chce to trzeba się zmusić do aktywności.

Zazdrościcie jej formy i motywacji?